Flanke von Gosens ebnet Atalantas Erfolg beim Spitzenreiter

Emmerich Eltener bereitet das erste Tor beim 3:0-Sieg von Atalanta Bergamo beim AC Mailand mustergültig vor. Pokal-Viertelfinale am Mittwoch.

Robin Gosens hat mit Atalanta Bergamo im Serie A-Topspiel des 19. Spieltages ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Der deutsche Nationalspieler aus Emmerich gewann mit seinem Team beim Spitzenreiter AC Mailand hochverdient mit 3:0 (1:0).

Führung in der 26. Minute

Die Gäste spielten von Beginn an forsch auf und trafen dann auch in der 26. Minute zum 1:0, an dem Robin Gosens maßgeblich beteiligt war. Der 26-Jährige, der nach dem 1:1-Remis von Bergamo im Nachholspiel bei Udinese Calcio zurück in die Startelf rotierte, flankte mustergültig auf Cristian Romero und der Argentinier köpfte vorbei an AC-Keeper Gianluigi Donnarumma zur Führung von Atalanta ein.

Die Hausherren um Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic fanden auch in der zweiten Hälfte nicht ins Spiel und Josip Ilicic erhöhte in der 53. Minute per Elfmeter auf 2:0 für die Gäste aus der Lombardei. Atalantas Topstürmer Duvan Zapata besorgte dann den Schlusspunkt zum 3:0 (77.).

Pokal-Viertelfinale am Mittwoch gegen Lazio Rom

Bergamo ist in der italienischen Meisterschaft inzwischen seit zehn Spielen ungeschlagen und damit weiter auf Champions-League-Kurs. Die letzte Niederlage in der Serie A gab es für die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini Ende November gegen Hellas Verona. Nun steht für Gosens und Co. erneut eine Aufgabe in der Coppa Italia auf dem Programm. Dann empfängt Atalanta nach dem Achtelfinalerfolg gegen Cagliari vor anderthalb Wochen bereits am kommenden Mittwoch im Viertelfinale des Pokalwettbewerbes um 17.45 Uhr Lazio Rom.