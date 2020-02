Formkurve des RSV Praest soll auch am Hünting oben bleiben

Praest. Die Schwarz-Gelben treten am Sonntag als Tabellenzweiter der Bezirksliga bei der DJK Stenern an. Gespielt wird auf dem Bocholter Kunstrasenplatz.

Ron Janssen musste am Mittwochabend die Sportbekleidung zuhause lassen. Der Abwehrspieler des RSV Praest war aufgrund seiner fünften gelben Karte in der Auswärtspartie bei TuB Bocholt gesperrt und unterstützte am Spielfeldrand die Teamkameraden.

Weil zudem alle weiteren etatmäßigen Innenverteidiger des Kaders ausfielen, mussten die Mittelfeldspieler Marvin Müller und Justin Ising in der Zentrale der Viererkette aushelfen. Sie erledigten diese Aufgabe bravourös und ließen die quirligen TuB-Stürmer Michel Wesendonk und Tugay Haberci überhaupt nicht zur Entfaltung kommen.

„Das haben die Jungs wirklich top gemacht“, brachte es Ron Janssen nach dem Spiel auf den Punkt. Der 3:0-Sieg war aber letztendlich das Resultat einer geschlossen agierenden Mannschaft, die in beide Richtungen engagiert arbeitete.

Wolters besteht Feuertaufe

Co-Trainer Marcel Wolters bestand – mit Unterstützung von Marco Heinen – in Abwesenheit von Chefcoach Roland Kock seine Feuertaufe als Verantwortlicher am Spielfeldrand. „Nachdem wir zuletzt in Bocholt immer während der Kirmes verloren haben, war diesmal bei uns Kirmes in der Kabine“, frohlockte Wolters, dass die Schwarz-Gelben im inzwischen neunten Match in Folge punkten konnten, davon siebenmal dreifach.

Kock und Janssen werden am Sonntag wieder dabei sein, wenn ab 15 Uhr die Partie bei der DJK TuS Stenern auf dem Programm steht. Nachdem die Praester durch den Erfolg in Bocholt zwischenzeitlich sogar die Tabellenspitze in der Bezirksliga übernommen hatten, sind sie aktuell Tabellenzweiter, da der Mülheimer FC 97 am Donnerstag mit einem 2:1-Erfolg gegen die DJK Vierlinden nachzog. Weil allerdings Viktoria Buchholz in Lowick verlor, machte der RSV nach dem Nachholspieltag einen Platz gut.

Gleicher Einsatz notwendig

„Wir müssen nun in Stenern genauso gut dagegenhalten wie bei TuB“, fordert Marcel Wolters am Sonntag eine vergleichbare Vorstellung der Mannschaft wie am Mittwoch. Der Aufsteiger hat sich inzwischen als Tabellenelfter mit einer ausgeglichenen Bilanz von jeweils sieben Siegen und Niederlagen sowie sechs Unentschieden in der Bezirksliga etabliert.

Am Donnerstag war das Match der DJK gegen SuS 09 Dinslaken ausgefallen, am Sonntag wird es aber auf den Kunstrasenplatz am Hünting gehen.