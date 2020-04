Fortuna Elten sagt Feier zum 110. Geburtstag im Juni ab

Schweren Herzens hat der FC Fortuna Elten seine Feierlichkeiten zum 110. Geburtstages des Vereins am 19. und 20. Juni abgesagt. In Treffen des dafür gegründeten Festausschusses über viele Monate geplant waren eine große Feier sowie ein Familientag inklusive Spiel gegen die Traditionsmannschaft des FC Schalke 04. „Nach der Ankündigung der Regierung, alle Großveranstaltungen bis zum 31. August zu untersagen, bleibt uns eigentlich keine Wahl“, erläutert Fortuna-Pressewart Udo Kersjes.

Und auch wenn es möglicherweise noch Spielraum der einzelnen Bundesländer bei der Definition von Großveranstaltung gibt, erinnert Kersjes zu Recht nicht nur an die gesundheitlichen, sondern auch die finanziellen Risiken: „Wir haben mit 600 bis 800 Teilnehmern geplant. Wenn es dann doch möglich wäre, es kommen aus Angst aber nur 100 oder 200 Leute, bleibt der Verein auf hohen Kosten sitzen.“

Vielleicht eine Party zum 111. Geburtstag

Die bereits erworbenen Eintrittskarten können an den Vorverkaufsstellen wieder umgetauscht werden. „Der Verein würde sich aber sehr freuen, wenn das Geld nicht zurückgefordert, sondern dem Verein quasi als Spende überlassen wird. Auch Fortuna Elten hat derzeit keine Einnahmen“, so Kersjes. „Zudem möchten wir uns noch einmal bei den Vorverkaufsstellen für ihren Einsatz bedanken.“

Eine Verlegung des Festwochenendes noch in diesem Jahr kommt für die Fortuna nicht in Frage. „Jedenfalls nicht in dieser Dimension. Die Schalker Traditionsmannschaft und das Stadion in Emmerich bekommt man nicht mal eben zu einem anderen Termin. Zudem hängt da organisatorisch im Hintergrund sehr viel dran“, so der FC-Pressewart. „Es gibt Überlegungen zu einem Abend im Kolpinghaus oder auch einer Feier zum 111. Geburtstag im nächsten Jahr. Aber da der Festausschuss sich derzeit ja auch nicht treffen kann, sondern nur in einer WhatsApp-Gruppe miteinander kommuniziert, sind diese Gedanken noch nicht konkreter geklärt“, sagt Udo Kersjes.