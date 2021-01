Fortuna Millingen baut weiterhin auf Trainer Rolf Sent

Rolf Sent wird seine Arbeit als Coach in Millingen fortsetzen.

Millingen Der 56-jährige Übungsleiter wird das derzeitige Schlusslicht der Bezirksliga auch in der kommenden Saison betreuen.

Rolf Sent wird auch in der kommenden Saison beim SV Fortuna Millingen als Trainer der ersten Mannschaft fungieren. "Der ganze Verein ist mit seiner Arbeit sehr zufrieden", freut sich Obmann Thomas Imbusch, dass der 56-jährige Übungsleiter das Team auch im fünften Jahr coachen wird - unabhängig von der künftigen Spielklasse. "Rolf kitzelt immer das Maximum aus den Spielern heraus und legt großen Wert auf Kameradschaft", war es für Imbusch und seine Vorstandskollegen überhaupt keine Frage, erneut mit dem erfahrenen Trainer zu verlängern, der ebenfalls weiterhin große Lust darauf hat, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten.

Erster Dreier vor der Saisonunterbrechung

Zwar steht die Fortuna als Aufsteiger derzeit mit nur drei Zählern aus sechs Partien auf dem letzten Platz in der Bezirksliga, doch bis auf eine Ausnahme - die 2:9-Pleite gegen Friedrichsfeld - bewegten sich die Rot-Weißen, die nach dem Sprung in die höhere Spielklasse den Verlust einiger Leistungsträger verkraften mussten, mit den Konkurrenten durchaus auf Augenhöhe und wurden im letzten Match vor der Saisonunterbrechung auch mit einem 2:1-Erfolg in Biemenhorst belohnt.

Auch die Spieler wollen bleiben

Sent hatte zunächst in der Vorbereitung wegen einer Knie-OP mehrere Wochen aussetzen müssen und dann auch während der bisherigen Saison länger unter Corona-Quarantäne gestanden. In dieser Zeit konnte sich der Verein aber auf den spielenden Co-Trainer Peter Lörcks absolut verlassen. Ob der 36-Jährige in dieser Funktion über den Sommer hinaus weitermachen wird, ist allerdings aus beruflichen Gründen noch nicht ganz klar.

"Die Spieler haben ansonsten aber alle signalisiert, dass sie bleiben wollen. Wir werden sicherlich auch künftig stark auf junge Leute setzen, die Entwicklungspotenzial haben", so der Fußball-Obmann der Fortuna.

Roland Ziegner ist weiter für die Reserve verantwortlich

Für den Unterbau an der Bruchstraße wird weiterhin Roland Ziegner verantwortlich sein. "Auch seine Arbeit schätzen wir sehr", ist Imbusch froh, den Kreisliga C-Kader ebenfalls in guten Händen zu wissen.

Fraglich ist, ob die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Juni nachgeholt werden können. "Momentan sieht es ja nicht so gut aus, wir haben aber noch keine Entscheidung getroffen", sagt Fortuna-Vorsitzender Klaus Sesing, der auch weiterhin darauf hofft, dass im Laufe dieses Jahres mit dem Bau des Kunstrasenplatzes auf der Millinger Anlage begonnen werden kann.