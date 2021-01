Girnth: "Bei BW Dingden hat mich das Gesamtpaket überzeugt"

Am Niederrhein Der Angreifer aus Haldern, der den VfL Rhede nach der Saison verlassen wird, spricht über den Wechsel, die Gesundheit und Robin Gosens.

Florian Girnth hat schon einiges erlebt. Der 26-jährige Angreifer, der aktuell noch für den Landesligisten VfL Rhede auf Torejagd geht, wird sich im Sommer BW Dingden anschließen. Die NRZ hat sich mit dem Halderner, der als IT-Systemadministrator bei der Stadt Rhede arbeitet, unterhalten.

Aufgrund der Corona-Pandemie ruht aktuell der Spielbetrieb erneut. Wie halten Sie sich fit?

Girnth: Anfangs haben wir noch Pläne von unseren Trainern erhalten mit verschiedenen Läufen und Kraftübungen. Aktuell sollen wir uns eigenverantwortlich fit halten.

Im März 2019 sind Sie in Kray ohne Fremdeinwirkung auf dem Platz zusammengebrochen. Mit welchen Gefühlen blicken Sie darauf zurück?

Girnth: Wenn ich mir die Bilder von damals anschaue ist es immer noch surreal, weil ich mir nicht erklären kann, was in dem Moment passiert ist. Aber ich war im Krankenhaus in Essen in den besten Händen und wurde komplett durchgecheckt. Eine medizinische Ursache konnte nicht nachgewiesen werden. Ich fühle mich heute gesund und fit.

Haben Sie Angst, dass dies nochmal passiert?

Girnth: In den ersten Spielen nach dem Vorfall und der langen Pause ist man natürlich schon mit einem komischen Gefühl auf den Platz gegangen, aber mittlerweile mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken mehr darum. Da ich keine Diagnose erhalten habe, war es für mich eine einmalige Sache.

Mit dem VfL Rhede kämpfen Sie in dieser Landesliga-Spielzeit gegen den Abstieg? Ihre Mannschaft ist schlecht gestartet, konnte vor der Unterbrechung aber sieben Punkte aus den letzten vier Spielen holen.

Girnth: Bei uns gab es vor dieser Saison zahlreiche Ab- und Zugänge. So ein Umbruch braucht immer Zeit. Aufgrund der besonderen Situation mussten wir in der kurzen Vorbereitung auch etwas improvisieren. In den letzten Spielen konnte man schon eine Entwicklung erkennen. Wir müssen allerdings immer viel investieren und einen hohen Aufwand betreiben, um Punkte einzufahren.

Wie bewerten Sie ihre eigenen Leistungen? Sie haben zum Auftakt einen Doppelpack geschnürt, in den restlichen sechs Spielen aber nicht getroffen.

Girnth: Ich kann sicherlich nicht zufrieden sein, wenn man sich alleine die Tore anschaut. In den letzten Spielen hat der Trainer mich aber auch mehr über die Außen eingesetzt. Ich versuche der Mannschaft da zu helfen, wo ich aufgeboten werde. Im Vordergrund steht immer der mannschaftliche Erfolg und dass wir das Ziel Klassenerhalt erreichen.

Nach drei Jahren beim VfL Rhede zieht es Sie im Sommer zum Ligakonkurrenten BW Dingden. Was sind die Gründe für den Wechsel?

Girnth: Ich hatte ein gutes und offenes Gespräch mit dem sportlichen Leiter Rainer Ahlers und Trainer Dirk Juch. Dort haben wir uns viel über Fußball und unsere Vorstellungen ausgetauscht. Bei BW Dingden hat mich vor allem das Gesamtpaket überzeugt. Ein gesunder Verein mit einer guten Entwicklung über die letzten Jahre und einem klaren Konzept. Ich denke, dass man in Zukunft eine gute Rolle in der Landesliga spielen kann.

Welche Eindrücke konnten Sie von Ihrem künftigen Verein bereits sammeln?

Girnth: In den letzten Jahren hatten wir einige, teils auch hitzige Duelle mit Dingden, sowohl in der Meisterschaft, als auch im Pokal. Ich treffe dort auf viele alte Bekannte, mit denen ich in der Vergangenheit bereits zusammengespielt habe. Beeindruckt hat mich auch die Zahl der Zuschauer, die dort Woche für Woche die Mannschaft unterstützt.

Sie haben sowohl beim VfL Rhede als auch zuvor bei der SV Hönnepel-Niedermörmter auch schon in der Oberliga gespielt. Ist das noch einmal ein Ziel?

Girnth: Dazu muss man sagen, dass es sowohl in Rhede als auch bei Hö.-Nie. zwei schwierige Spielzeiten waren, in denen wir mit einer neu formierten Mannschaft bis zum Schluss um den Klassenerhalt gekämpft haben. Das Leistungsniveau in der Oberliga ist meiner Meinung nach um einiges höher als in der Landesliga. Das Tempo ist deutlich schneller, somit hast du weniger Zeit am Ball. In dieser Liga darfst du dir auch nicht viele Fehler erlauben. Es würde mich schon nochmal reizen, mich auf diesem Niveau zu messen.

In der Jugend beim VfL Rhede haben Sie zusammen mit Robin Gosens gekickt, der inzwischen als Leistungsträger bei Atalanta Bergamo zum Nationalspieler gereift ist. Hätten Sie ihm diese Entwicklung damals zugetraut?

Girnth: Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich damals schon gedacht hätte, dass er mal Nationalspieler wird. Robin hatte aber schon immer großes Potenzial und stach auch in unserer Mannschaft damals hervor, viel wichtiger sind jedoch seine Einstellung und sein Ehrgeiz. Das hat sich bis heute nicht geändert. Er arbeitet hart an sich und hat sich den Erfolg auch verdient.

Wird er mit zur EM fahren?

Girnth: Bei seiner Entwicklung und seinen aktuellen Leistungen stehen die Chancen meiner Meinung nach sehr gut. Einen Spielertyp wie Robin Gosens findet man in der Nationalmannschaft ansonsten auch nicht, einer der auch mal die Grätsche auspackt und die Seite beackert. Zudem noch als Vorbereiter glänzt und selbst Torgefahr ausstrahlt.

Was zeichnet ihn sonst noch aus?

Girnth: Seine Authentizität und seine Bodenständigkeit. Er verstellt sich nicht und gibt sich so wie er wirklich ist. Ich denke, das ist es auch, was ihn so sympathisch macht. Solche echten Typen sind heutzutage selten geworden. Zudem vergisst er nicht, wo er herkommt und pflegt die Kontakte zu seinen Freunden in der Heimat.

Sie sind Fan von Borussia Dortmund. Wie sehen Sie die derzeitige Situation?

Girnth: Mit den Leistungen zuletzt kann man sicherlich nicht einverstanden sein. Wenn wir am Ende der Bundesliga-Saison einen Champions-League-Platz belegen, wäre ich schon zufrieden. Zumindest sind wir ja noch in drei Wettbewerben vertreten.

Vor allem auf der Linksverteidiger-Position ist der BVB nicht ideal besetzt, da Raphael Guerreiro lieber im Mittelfeld spielt. Robin Gosens hat in Interviews mehrfach betont, dass es sein großer Wunsch ist, auf kurz oder lang in der Bundesliga mitzumischen. Können Sie sich Gosens in Dortmund vorstellen, obwohl er eingefleischter Schalke-Fan ist?

Girnth: Aus persönlicher Sicht würde ich das natürlich sehr begrüßen. Dass er Schalke-Sympathisant ist, spielt für mich keine Rolle. Robin wäre definitiv eine gute Verstärkung und Spieler mit seiner Mentalität vermisse ich aktuell im Team. Wie realistisch ein Transfer ist, kann ich aber nicht bewerten, bei ihm steht ja mittlerweile auch ein hohes Preisschild dran.

Sie haben das Fußballspielen in der Jugend des SV Haldern erlernt und dort auch noch einige Freunde. Verfolgen Sie weiterhin das Geschehen im Verein?

Girnth: Ich schaue so viele Halderner Spiele wie möglich und interessiere mich auch immer für die Ergebnisse. Ich freue mich sehr, dass die erste Mannschaft so gut in die Bezirksliga-Saison gestartet ist und bin überzeugt, dass sie die Klasse halten wird.

Können Sie sich vorstellen, irgendwann auch nochmal das Trikot der Lindendörfler überzustreifen?

Girnth: Das kann ich mir gut vorstellen. Allerdings sollte es dann auch meine letzte Station sein.