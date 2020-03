Gosens und Bergamo schreiben „Geschichte in Geisterstadt“

Elten/Bergamo. „Du machst hier gerade was durch, was alles andere als normal ist“, sagt der Eltener Robin Gosens von Atalanta Bergamo aus mehreren Gründen.

Ganz Italien freute sich über den nächsten historischen Coup von Provinzklub Atalanta Bergamo, doch die große Party für Robin Gosens und Co. blieb aus. „Es ist eine gespenstische Situation. Wir haben Geschichte geschrieben - und kommen in eine Geisterstadt“, sagte der Eltener nach dem furiosen 4:3 (2:1) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Valencia. „Da wird einem ganz, ganz schnell klar, dass es wichtigere Dinge gibt als Fußball“, ergänzte der 25-Jährige bei Sky Sport News HD.

Es sei „total schade“, dass man den Sieg nicht feiern könne. Das Coronavirus hält Bergamo weiter in Atem und das unerwartete Märchen des Königsklassen-Debütanten ist daher ein willkommener Lichtblick in der Krisenregion Lombardei. „Historischer Triumph Atalantas in der dunkelsten Stunde für Italien“, schrieb die Gazzetta dello Sport. Beim Geisterspiel im Estadio Mestalla wurde Torjäger Josip Ilicic mit vier Treffern zum Helden. Aber: „Wenn die Fans nicht da sind, um einen zu pushen, ist Fußball nur halb so schön. Das ist echt eine Katastrophe“, sagte Gosens.

Gosens: „Wir werden täglich auf Fieber kontrolliert“

Nach dem überragenden 4:1 im Hinspiel überzeugte der Außenseiter erneut mit Tempofußball und feierte mit dem vierten Sieg in Serie im Wettbewerb sowie dem Einzug ins Viertelfinale den größten Erfolg der Vereinsgeschichte.

Auch Gosens bekommt die Auswirkungen der Coronavirus-Krise deutlich zu spüren. „Wir werden täglich auf Fieber kontrolliert, sobald wir das Trainingsgelände betreten und es wieder verlassen“, sagte er der FAZ. Die Situation sei „gravierend“, das Leben etwas eingeschränkt. „Wir befinden uns in einer brenzligen Lage. Das Problem in Italien ist auch, dass sie keine Lösung parat haben, wie sie die Fälle in den Griff bekommen wollen. Es heißt, es werde noch schlimmer“, so Gosens und berichtete davon, dass er privat die Öffentlichkeit inzwischen meidet: „Da sich nun der Ernst der Lage noch mal verschärft hat und uns auch vom Klub gesagt wurde: ‘Jungs, seid vorsichtig, macht nur das Nötigste’, haben meine Freundin und ich beschlossen, keine unnötigen Risiken einzugehen.“

Gosens bekommt erneut viel Lob

In Valencia gab er auf der linken Außenbahn erneut über 90 Minuten eine Bewerbung für die Nationalmannschaft ab und bekam für seinen unermüdlichen Einsatz viel Lob. „Gosens ist für die Gegner nicht zu bremsen“, schrieb der Corriere della Sera.

Dass der Linksfuß in Italien angekommen ist, davon konnten sich seine Fans in der ZDF Sportreportage am Wochenende überzeugen. In seiner gewohnt bodenständigen Art gewährte Gosens dabei auch private Einblicke, erzählte unter anderem von ruhigen Abenden mit seiner Freundin: „Das sind so Momente wo man vielleicht dann doch realisiert: Okay Junge, du machst hier gerade was durch, was alles andere als normal ist.“