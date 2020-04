Griff in die Teamkasse für den guten Zweck in Corona-Zeiten

Alle haben sie mitgemacht. Die DJK Hüthum-Borghees, der SV Vrasselt, der VfB Rheingold Emmerich, Eintracht Emmerich, der RSV Praest und natürlich Fortuna Elten. Alle sechs Emmericher Fußballklubs haben Geld aus der Mannschaftskasse locker gemacht und sind damit einem Aufruf von Daniel Kroesen, Dennis Knoop und Dennis Rijkenbarg gefolgt.

Weil die sonst üblichen Mannschaftsfahrten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr ausfallen müssen, hatten die drei besten Freunde die Idee, einen Teil des Geldes, das sonst wohl auf einer sonnigen Insel umgesetzt worden wäre, stattdessen einem guten Zweck zukommen zu lassen. „Die Idee hatte Daniel. Er hat das ganze initiiert“, sagt Dennis Knoop, der zusammen mit Dennis Rijkenbarg in der kommenden Saison ein Trainerduo bei Fortuna Elten bilden wird. Gemeinsam kontaktierten Kroesen, Knoop und Rijkenbarg ehemalige Mitspieler und Bekannte aus den Nachbarvereinen. „Die Rückmeldungen kamen sehr schnell und die Bereitschaft war bei allen sofort da“, erzählt Daniel Kroesen.

Spenden gehen an das Friedensdorf Oberhausen und pro homine

In einer gemeinsamen Chatgruppe tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter aller Klubs aus, suchten nach geeigneten Spendenempfängern, machten Vorschläge und wurden letztlich beim Friedensdorf Oberhausen sowie pro homine, einem Gesundheits-Dienstleister in Emmerich, fündig. „Wir wollten Einrichtungen unterstützen, die nicht so viel finanzielle Hilfe bekommen“, so Knoop. Kontakt hatten Kroesen und Co. auch zu Lichtblicke und der Tafel aufgenommen. „Die Tafel aber zum Beispiel braucht eher Manpower. Aber da überlegen wir jetzt auch schon, ob man da nicht irgendetwas machen kann“, so Kroesen.

Der Polizeibeamte, der in Düsseldorf bei der Hundertschaft tätig ist, war bei der Arbeit auf die Idee gekommen: „Da haben wir etwas ähnliches gemacht.“

In der Krise zusammenstehen

1470 Euro sind insgesamt an Spenden zusammengekommen. „Wir sind damit auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden“, freut sich Dennis Knoop über den Betrag, der nun zu jeweils 50 Prozent an die ausgewählten Einrichtungen wandern soll. „Als wir angefangen haben, die anderen Vereine zu kontaktieren, wussten wir nicht, was wir erwarten können. Daher hatten wir auch keine wirklichen Erwartungen.“ Das Trio sieht die Aktion eindeutig nicht als Werbemaßnahme für sich oder die beteiligten Vereine: „Wir wollen nicht im Rampenlicht stehen. Ich finde aber, dass wir eine Vorbildfunktion haben – und das ist das Wichtigste. Wenn wir mit unseren Aktion andere auf die gleiche Idee bringen, dann wäre das toll.“

Ähnlich sieht es auch Daniel Kroesen. „Es ist ein Geschenk, wenn man jemandem, der in dieser aktuellen Krise in Not geraten ist, helfen kann“, so der Wahldüsseldorfer. „Als junge Leute sind wir ja in den meisten Fällen noch privilegiert. Ich selbst muss mir keine Sorgen machen und daher ist es umso wichtiger, dass wir zusammenstehen und helfen, wo wir helfen können.“

Wie und wann genau die Spenden an das Friedensdorf und pro homine übergeben werden sollen, wollen die drei Freunde von Fortuna Elten in den kommenden Tagen klären. Dennis Knoop: „Wir werden gemeinsam überlegen, wie wir es am besten machen, und auch Kontakt zu den Einrichtungen aufnehmen.“