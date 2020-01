HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg will Tabellenspitze behaupten

Am vergangenen Sonntag konnten sich die Herren der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg die Tabellenführung der Handball-Bezirksliga zurückerobern. Beim Tabellenvierten TV Borken II siegten die Mannen von Trainer Sven Esser knapp mit 24:23. Nun steht am Samstag um 17.30 Uhr das nächste Topspiel für die Vereinigten an. Dann geht es in der Dreifachsporthalle in Rees gegen die Reserve des TV Kapellen, die derzeit den fünften Rang belegt und auch nur drei Punkte Rückstand auf die Esser-Sieben aufweist.

„Leider Gottes weiß man bei so einer zweiten Mannschaft nie so genau, gegen wen man da spielt“, so HSG-Coach Esser. Der Übungsleiter der HSG HMI hat die Kapellener zuletzt beobachtet. Zudem gibt es Erfahrungswerte aus dem Hinspiel, als man knapp mit 24:22 gewinnen konnte. „Sie decken sehr offensiv und das machen sie sehr gut. Ich denke, dass es ein enges Spiel werden wird. Wir dürfen vor allem offensiv nur wenig Fehler machen, denn Kapellen kommt sehr über das Tempo“, weiß Esser, was auf seine Mannschaft zu kommt.

Peters macht eine Pause. Sven Buil kehrt zurück

Dennoch geht der Chefcoach der Handballspielgemeinschaft das Spiel optimistisch an: „Wichtig wird sein, dass wir in der Deckung stabil stehen und selbst Tempogegenstöße fahren können. Wenn uns das gelingt, dann bin ich mir sicher, dass was geht, zumal wir zu Hause noch keine Partie verloren haben.“

Hinter dem Einsatz ein Fragezeichen steht beruflich bedingt noch bei Nils Peters. „Er wird nächste Saison wohl auch komplett pausieren“, erläutert Sven Esser, der dafür mit dem ersten „Neuzugang“ für die nächste Spielzeit planen kann. „Genauer gesagt ist es ein Rückkehrer. Sven Buil ist wieder in die Heimat gezogen, spielt schon wieder in unserer zweiten Mannschaft und will dann im Sommer wieder voll mitmischen“, so der HSG-Trainer über den flinken Außenspieler mit Verbandsliga-Erfahrung.

Clara Bruckwilder und die HMI-Damen empfangen Schermbeck. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Bevor es die Herren mit der Reserve des TV Kapellen zu tun bekommen, geht es in der Damen-Bezirksliga zur Sache. Denn um 15.45 Uhr treten die Frauen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg gegen den Tabellenfünften SV Schermbeck an.

Die Mannschaft von Trainer Ralf Sobotta konnte die letzten sieben Spiele allesamt gewinnen und somit auf Platz zwei klettern. Auch das Hinspiel beim Team aus dem Kreis Wesel entschieden die Vereinigten mit 19:15 für sich, weshalb die Sobotta-Sieben als leichter Favorit in die Partie gehen wird.