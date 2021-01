Der Ball rollt zwar noch immer nicht, bei der virtuellen Stadtmeisterschaft in Rees geht es für die Fußballerinnen des SV Haldern aber auch um einiges.

Fußball In Rees geht es um Ruhm und Ehre

Am Niederrhein Bei einer virtuellen Stadtmeisterschaft geht es für die Fußballerinnen in Rees um Ruhm, Ehre und noch ein wenig mehr.

Seit dem 22. Oktober, wenige Tage nach dem bislang letzten Meisterschaftsspiel – dem 1:1 bei Eintracht Emmerich – haben Trainer Markus Sprenger und die Landesliga-Fußballerinnen des SV Haldern nun nicht mehr gemeinsam auf dem Trainingsplatz gestanden. Mit kreativen Laufeinheiten hält der Halderner Trainer seine Spielerinnen seither auf Trab: ein Sechs-Kilometer-Lauf, dessen Wegführung virtuell ein Nikolaus-Haus abbildete. Ein läuferisches Corona-Bingo oder auch die digitale Landesligatour, bei der die Mannschaft gemeinsam die Distanz zu den Spielstätten aller Gegner erlaufen musste. „Man muss ja irgendwie kreativ werden, um alle zu motivieren, etwas zu tun. Das wird ja sonst auch langweilig mit der Zeit. Sonst läuft man irgendwann Gefahr, dass man, wenn es wieder losgehen kann, wieder bei Null anfängt“, weiß Sprenger, der die Inspirationen für diese besonderen Laufeinheiten im Internet über die Sozialen Netzwerke findet. „Da schaut man immer rechts und links, was die anderen Vereine sich deutschlandweit so einfallen lassen. Von der Mannschaft werden diese Dinge sehr gut angenommen und es macht auch irgendwie Spaß, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen. Aber es wäre natürlich schon schöner, wenn wir endlich wieder spielen könnten. Denn irgendwann gehen einem die Ideen ja auch aus.“

Virtuelle Alternative zur Hallen-Stadtmeisterschaft

In Kürze ist ein Lauf-Fitness-Rätsel geplant, das die Mannschaft sowohl physisch als auch mental fordern soll. Doch zuvor geht es für die Fußballerinnen des SV Haldern noch um etwas anderes. Am Wochenende läuft die Mannschaft um „Ruhm und Ehre“ und ganz nebenbei auch noch um zwei Kisten Bier. Gemeinsam mit dem Reeser SV und der FSG Haldern/SV Fortuna Millingen trägt die Mannschaft von Markus Sprenger die virtuelle Reeser Stadtmeisterschaft aus. Weil die ursprünglich angesetzte Hallenstadtmeisterschaft wegen der anhaltenden Corona-Pandemie ausfallen muss, werden die Teams den Titel in diesem Winter „auslaufen“.

SV Haldern möchte den Titel aus dem Vorjahr bestätigen

Drei Einzelwertungen werden dabei in die Gesamtwertung einfließen: die erlaufene Gesamtdistanz jedes Teams, die dabei erzielte Durchschnittszeit pro gelaufenem Kilometer und die schnellste Einzelzeit auf 1000 Metern. Sprenger: „Falls da jemand mal ein Intervall einschieben möchte.“ In die Wertung fließen nur die Leistungen der jeweils zehn besten Teilnehmerinnen ein. Nachgehalten wird das Ergebnis mit einer Lauf-App und einem anschließenden Beweisfoto, ausgewertet durch die Trainer. „Die beiden unterlegenen Mannschaften müssen dem Sieger jeweils einen Kasten Bier spendieren. Sobald das wieder möglich ist, werden die dann persönlich übergeben und dann wird es auch Foto geben“, sagt Markus Sprenger, der die Idee zu dieser Stadtmeisterschaft der etwas anderen Art hatte. „Wir haben ja im vergangenen Jahr den Titel fußballerisch errungen. Intern hatten wir uns das Ziel gesetzt, den Titel in der Halle verteidigen zu wollen. Da das leider nicht geht, werden wir eben auf diesem Weg alles geben. Die Mannschaft ist jedenfalls heiß wie Frittenfett, die sind richtig motiviert“, weiß Sprenger, der mit einem Lachen nachschiebt: „Es geht ja schließlich um Ruhm und Ehre.“