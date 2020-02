Jamie Lee Gottschling rettet die Millinger Tabellenführung

Fortuna Millingen hat durch einen 4:3-Erfolg beim Tabellenletzten HSC Berg seine Spitzenposition in der Kreisliga A behaupten können. In einer turbulenten Partie, in der die Gäste zweimal den Ausgleich hinnehmen mussten, erzielte der kurz zuvor eingewechselte Jamie Lee Gottschling in der 88. Minute den viel umjubelten Siegtreffer.

Bernd Bosmann erzielt zwei Treffer

Zuvor allerdings entwickelte sich ein überraschender Schlagabtausch. Nach 16 Minuten brachte Frank Bollmann die Hausherren in Front. Nach einem langen Ball prallte Millingens Torwart Rene Konst mit einem Gegenspieler zusammen, so dass Bollmann die Kugel nur noch im leeren Tor unterbringen musste. Doch die Gäste wirkten nicht geschockt von der Führung des Schlusslichts und drehten noch vor der Pause die Begegnung. Erst traf Tino Giesen (38.), dann war Bernd Bosmann zur Stelle(43.). „Es war das erwartet schwere Spiel bei schwierigen Bedingungen“, erklärte Fortuna-Trainer Rolf Sent nach der Partie.

Doch auch die Hausherren ließen nicht nach und kamen nach dem Wechsel durch Thorsten Schierenberg zum 2:2-Ausgleich (65.). Aber erneut Bosmann erzielte nur vier Minuten später das 3:2. Wieder kamen die Gastgeber allerdings zurück und konnten die Millinger Führung durch Marek Terörde egalisieren (81.).

Am Mittwoch wartet Olympia Bocholt

Und als alle Beteiligten schon mit einem Remis im Duell zwischen dem Liga-Primus und dem Tabellenletzten rechneten, sorgte Gottschling für die drei Punkte zum Restrunden-Auftakt und der damit verbundenen Verteidigung der Tabellenführung. „Ich muss Dingden-Berg ein großes Kompliment aussprechen. Für meine Mannschaft gilt es jetzt den Mund abzuwischen und den Fokus auf Mittwoch zu legen, wenn es gegen Olympia Bocholt geht“, meinte Sent..