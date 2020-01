Joaquim Lopes hört beim 1. FC Heelden nach elf Jahren auf

Nach elf Jahren wird Joaquim Lopes am Ende dieser Saison seine Trainertätigkeit beim B-Ligisten 1. FC Heelden beenden. „Wir sind Aki für seine geleistete Arbeit der vergangen Jahre sehr dankbar. Er wird in unserem Verein definitiv große Fußstapfen hinterlassen”, kommentierte der Vorsitzende Rolf Lackermann den Schritt des Trainers. Höhepunkt während seiner Tätigkeit war der Aufstieg des Vereins in die Kreisliga A.

Neue Impulse sind notwendig

Es sei nun an der Zeit, dass neue Impulse gesetzt werden, findet Lopes, der sich die Entscheidung nicht leicht gemacht hat, letztendlich aber zu dem Entschluss kam, bei den Schwarz-Gelben aufzuhören – auch weil die aktuelle Saison nicht so verläuft wie erhofft. So hat der 51-jährige Coach höhere Ambitionen als der momentane siebte Tabellenplatz mit 16 Zählern Rückstand auf die Tabellenspitze.

Der 1. FC Heelden hat bislang noch keinen Nachfolger für den Portugiesen gefunden, Lopes selbst wird wohl erstmal eine Pause einlegen.

2:2-Remis im Test beim SV Rees

Einen Achtungserfolg erzielten die Heeldener am Sonntag mit einem 2:2-Unentschieden im Vorbereitungsspiel beim A-Ligisten SV Rees. Jonas Booms brachte die Gäste zweimal in Führung (31., 70.), Tim Kliemann (69.) und Daniel Buscher (77.) konnten für die Gastgeber ausgleichen.