Am Niederrhein. Bezirksliga-Damen aus Haldern/Mehrhoog/Isselburg bezwingen die Zweitvertretung des TV Issum souverän mit 25:16 und sind weiter Tabellenzweiter.

Lea Becker führt die HSG am Geburtstag zum klaren Sieg

Durch einen klaren 25:16-Erfolg bei der Reserve des TV Issum haben die Bezirksliga-Damen der Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg Tuchfühlung zum Tabellenführer TuS Lintfort II gehalten.

Anders als von Trainer Ralf Sobotta erwartet, dominierten die Vereinigten das Match von Beginn an und lagen bereits zur Pause mit 12:8 in Front. „Es war nicht klar, dass es so ein deutlicher Sieg wird. Eigentlich haben wir mit mehr Gegenwehr gerechnet, man muss aber auch sagen, dass wir vor allem im Mittelblock mit Clara Bruckwilder und Lea Becker sehr gut gearbeitet haben. Das zeigt auch die Tatsache, dass sechs der 16 Gegentore durch Siebenmeter gefallen sind“, zeigte sich HSG-Coach Sobotta begeistert.

Trainer ist sehr zufrieden

Für den Übungsleiter der HSG HMI war es ein rundum gelungener Auftritt: „Wir haben vorne wunderschöne Tore erzielt und auch in der zweiten Hälfte nicht nachgelassen. Ich bin mit der gezeigten Leistung absolut einverstanden gewesen.“

Beste Werferinnen auf Seiten der Vereinigten waren Youngster Marie Müller, Janice Nehling und Lea Becker, die jeweils sechs Treffer erzielten. Dabei stach vor allem Becker heraus. „Lea hat ein richtig tolles Spiel gemacht. Das hat dann auch noch gut gepasst, da sie Geburtstag hatte“, lobte der Cheftrainer.

HSG: K. Bücker ; Schnelting (2), Becker (6), Bruckwilder, Helling (1), Müller (6), Eimers, Nehling (6), Gorges, E. Bücker, Haves (2), Roes, A. Bücker (2), Hövelmann.