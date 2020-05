Lockerung nach Corona: Fußballer haben noch Bedenken

Am Niederrhein. Trainer und Spieler am Niederrhein freuen sich, dass es wieder auf den Platz gehen kann. Doch die Trainingseinheiten sorgen für einige Hürden.

Vermutlich rollt am kommenden Dienstagabend bei Landesligist Fichte Lintfort wieder der Ball. „Wir machen dann das Fußball-ABC – wie in der Jugendschule: Passen, Ball stoppen, schießen. Viel mehr ist ja nicht erlaubt“, betont Trainer Volker Hohmann mit Blick auf den seit fast zwei Monaten verwaisten Kunstrasen an der Franzstraße. Die Lockerung der Corona-Maßnahmen freut die Fußballer im Grundsatz schon. Doch die Rückkehr ins Training ist allerdings mit allerlei Haken verknüpft. Das dämpft die Euphorie erheblich.

Die Kicker müssen mindestens mal bis zum 30. Mai, so die Ansage der NRW-Landesregierung, ohne Zweikämpfe und Emotionen, also ohne Körperkontakt auskommen. Und das Datum relativierte bekanntlich Andrea Milz, die zuständige Staatssekretärin für Sport, weil es in Zeiten einer Pandemie mitnichten zementiert sei.

RSV Praest peilt den Donnerstag an

Beim Bezirksliga-Spitzenreiter RSV Praest wird der kommende Donnerstag für die erste Übungseinheit nach der Zwangspause angepeilt. „Wir werden uns am Dienstag mit allen Trainern zusammensetzen. Noch sind einige wichtige Fragen zu klären, von der Haftung bis zu Desinfektionsmitteln. Dass wir auf einer Anlage spielen, die uns selbst gehört, macht das Ganze nicht einfacher“, weiß Trainer Roland Kock, dass noch einige Hürden zu überwinden sind.

„Die Jungs wollen aber unbedingt losgelassen werden und wir haben uns auch schon einige Gedanken gemacht, dass es trotz aller Einschränkungen möglichst interessant wird. Dass es dann am 30. Mai eventuell wieder richtig losgehen soll, habe ich erst für einen Versprecher gehalten“.

Auch für Joaquim Lopes, Trainer des B-Ligisten 1. FC Heelden, kam die Ankündigung, bald wieder gegen den Ball treten zu dürfen, überraschend. „Ich hatte eigentlich schon abgehakt, dass ich in Heelden nochmal auf dem Platz stehen werde. Wir müssen jetzt mal schauen, wann ein Training bei uns möglich ist. Angesichts der Tatsache, dass ich den Verein ja verlassen werde, wäre es natürlich schön, wenn wir zumindest so noch ein paar Mal zusammen kommen“.

Keine Lust auf Bußgelder

Überaus skeptisch blickt Manfred Wranik auf die nächsten Wochen. „Die Vorgaben sind nicht leicht umzusetzen. Was passiert, wenn man sie nicht einhält und angeschwärzt wird? Ich habe jedenfalls keine Lust, Bußgelder zu zahlen, weil sich Spieler aus Versehen im Training per Handschlag freuen“, sagt der Chefcoach des Bezirksligisten SV Schwafheim, „dazu wäre es eine komplett falsche Entscheidung, jetzt noch über eine Fortsetzung der Ligen nachzudenken.“

Erst einmal „die nächsten Tage abwarten“, will Dirk Juch. Er freue sich über die positiven Signale, sei aber auch sehr überrascht gewesen, so der Coach des Landesligisten BW Dingden. Allerdings ist sich der 53-Jährige noch gar nicht sicher, ob er seine Schützlinge überhaupt zu einer Einheit bittet. „Denn ein wirklich sinnvolles Training kann man nicht machen“, findet der Coach, der weiter für einen Saisonabbruch plädiert.

„Damit hatte ich nicht gerechnet, ich bin sehr verwundert“, räumt Michael Tyrann ein. Der Trainer des Bezirksligisten Hamminkelner SV bleibt trotz der Lockerungen ein Verfechter des Saisonabbruchs. „Alles andere wäre Schwachsinn. Bis zum 30. Mai mache ich nichts, die Verantwortung kann ich gar nicht übernehmen“, meint Tyrann.

Online-Abstimmung nächste Woche

Nach 25 Videokonferenzen im Gebiet des Fußballverbandes Niederrhein wird in der kommenden Woche noch elektronisch abgestimmt, was mit der Saison passiert und wie bei einem Abbruch gewertet werden soll. Den basis-demokratischen Prozess, an dem die große Mehrzahl der FVN-Vereine teilgenommen hat, finalisiert aber laut Satzung ein Verbandstag.

Der stimmt erst Ende Mai oder Anfang Juni über die Empfehlung inklusive Wertungsvorschlag – vermutlich zwei bis drei Aufsteiger, keine Absteiger – ab. Erst danach wäre die Saison offiziell beendet. Und alle wüssten, in welcher Gruppe sie in der nächsten Saison antreten.

Die Kicker brauchen also noch weitere drei Wochen Geduld. Sollte die Corona-Krise über die Sommerferien hinaus einen weiter positiven Verlauf nehmen, könnte der FVN immerhin an seinem Rahmenspielplan mit einem Start der Punkterunde am dritten August-Wochenende festhalten.