Marco Dorissen ist mit SKV Rees wieder in der Erfolgsspur

Rees. Nach langer Verletzungspause hat der 39-Jährige zu alter Stärke zurückgefunden und das Team in der Oberliga zum Titel und zum Aufstieg geführt.

Marco Dorissen gehört seit vielen Jahren zu den stärksten Aktiven des Sportkeglervereins Rees. In der bereits abgeschlossenen Oberliga-Spielzeit 2019/20 lief es für den 39-Jährigen und seine Teamkameraden richtig gut, der angestrebte Aufstieg wurde mit klarem Vorsprung erreicht. Die NRZ unterhielt sich mit dem Zimmermann aus Rees.

Die Kegler sind einige der wenigen Sportler, die noch vor der Corona-Krise zumindest ihre Meisterschaftssaison beenden konnten. Sie holten souverän den Titel in der Oberliga und kehren in die Regionsliga Rheinland zurück. War das zu erwarten?

Der Aufstieg war schon ganz klar unser Ziel und wenn wir komplett sind, haben wir auch ein starkes Team. Positiv ist, dass sich unser Youngster Yannik Holzum, der im Übrigen der Sohn meiner Lebensgefährtin Natalie ist, in der ersten Mannschaft bereits etabliert hat.

In der Vorsaison fielen Sie quasi die komplette Spielzeit aufgrund eines Mittelfußbruchs aus. Das war sicherlich mit ein Grund für den Abstieg. Sind sie wieder vollkommen fit?

Leider war zu dem Bruch eine Thrombose hinzugekommen, die den Heilungsprozess verzögert hat. Prinzipiell ist alles gut verheilt und ich kann wieder wie vorher in die Vollen gehen – auch wenn ich ganz selten nochmal ein leichtes Stechen merke.

In der kommenden Saison muss aufgrund des Aufstiegs aus dem Vierer- wieder ein Sechserteam werden. Wie beurteilen sie die Chancen?

Unsere zweite Mannschaft ist ja in der Bezirksliga ebenfalls Meister geworden und wir haben noch einige gute Leute in der Hinterhand. Unser Ziel wird sicherlich nicht nur der Klassenerhalt sein. Wenn es gut läuft, sollten wir auch in der höheren Spielklasse im oberen Drittel mitmischen können.

Es gibt ja immer wieder Stimmen, die behaupten, Kegeln sei kein richtiger Sport.

Jeder, der möchte, kann gerne mal bei uns vorbeischauen und mitmachen. Ich garantiere, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr richtig laufen kann. Und das Bierchen gibt es bei uns auch immer erst nach dem Spiel.

Was macht denn einen guten Sportkegler aus?

Konzentration und Kondition sind gleichermaßen wichtig. Gerade beim finalen Ausfallschritt herrschen enorme Kräfte. Deswegen ist auch bei einigen Keglern ein Bein schon mal etwas dicker, wenn kein Ausgleichssport betrieben wird.

Und ganz wichtig ist natürlich zu erkennen, wie die unterschiedlichen Bahnen laufen. Eine Kunststoffbahn ist beispielsweise oft glatter als eine Holzbahn und man muss den Druck etwas herausnehmen.

Die Bahnen in Esserden kennen Sie aus dem Effeff und haben dort auch schon einige Male die 900er-Mauer – bei maximal möglichen 1080 Holz – durchbrochen. Wie lautet Ihr persönlicher Bestwert?

926 Holz, das war in einem Ligaspiel am 5. August 2017.

Nennen Sie doch mal eine Größenordnung, auf wie viele Würfe Sie etwa in einem Monat mit Training und Spielbetrieb kommen?

Das können während der Saison durchaus bis zu 1000 Würfe sein.

Der SKV Rees ist seit Jahrzehnten für seine gute Nachwuchsarbeit bekannt. Wann haben Sie angefangen, auf die Kegelbahnen zu gehen?

Zunächst habe ich Fußball gespielt, als ich zehn Jahre alt war hat mich dann mein Vater, der ebenfalls Sportkegler war, mitgenommen und seitdem bin ich dabei. Leider wird es auch bei uns immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Aber im Verein bemühen sich alle weiterhin sehr, Kinder und Jugendliche für unseren Sport zu begeistern.

Was würden Sie sich für den Kegelsport wünschen?

Dass er auch mal im Fernsehen gezeigt wird. Beim Bowling oder Darts funktioniert das ja auch.