Markus Brucks setzt Engagement bei Vrasselter Reserve fort

Vrasselt Der Coach aus Hamminkeln wird auch in der kommenden Saison bei der Zweitvertretung der Blau-Weißen die Kommandos geben.

Emmerich. Markus Brucks wird auch in der kommenden Fußball-Spielzeit die Zweitvertretung des SV Vrasselt trainieren. Der Coach wird dann im vierten Jahr für die B-Liga-Reserve der Blau-Weißen verantwortlich sein. "Wir sind froh, dass mit Markus Brucks Kontinuität in die Mannschaft gekommen ist. Die Trainingsbeteiligung ist unter seiner Regie deutlich besser geworden und auch wir beide verstehen uns sehr gut", freut sich Sascha Brouwer, Trainer der SVV-Bezirksliga-Mannschaft, dass der Verein weiter auf den Übungsleiter aus Hamminkeln zählen kann.

Junge Spieler werden weiter eingebaut

Das Team soll im Emmericher Süden auch künftig möglichst als Sprungbrett für junge Spieler dienen. Der Kader wird weitestgehend zusammenbleiben und zur neuen Saison sollen erneut drei bis vier Nachwuchskicker eingebaut werden.

Auf Platz sechs in der B-Liga-Gruppe 2

In der unterbrochenen Saison belegt die SVV-Zweitvertretung in der B-Liga-Gruppe 2 den sechsten Platz, konnte in sieben Partien neun Zähler verbuchen. "Die bisherigen Spiele haben durchaus gezeigt, dass das Team auch ohne Unterstützung aus der ersten Mannschaft konkurrenzfähig ist", so Brouwer.