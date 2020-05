Mehr Vorsicht als Freude über neue Freiheit am Niederrhein

Am Niederrhein. Seit Montag dürfen viele Sportler unter strengen Auflagen trotz Corona-Pandemie wieder auf die Freiluft-Anlagen, ab Donnerstag auch in Rees.

Seit Montag dürfen Vereine unter Einhaltung der Regeln in der Corona Schutzverordnung wieder Sport auf ihren Anlagen an der frischen Luft betreiben. Am Donnerstag öffnet auch die Stadt Rees ihre Sportplätze für ihre fünf Fußballvereine sowie die Leichtathleten des TV Rees.

„Wir geben den Vereinen noch einmal die Regeln mit auf den Weg, hängen diese auch aus und werden natürlich wie bei den Geschäften auch kontrollieren müssen“, erläutert Jörn Franken, Pressesprecher der Stadt Rees. „Aber unser Ziel ist die Verhinderung von Neuinfektionen, nicht die Verhinderung von Sport. Wir sind Partner der Vereine und wollen offene Fragen klären und nicht die Keule schwingen.“

Die Vereine, ob auf städtischen oder eigenen Anlagen, reagieren ihrerseits höchst unterschiedlich auf die neue Freiheit: Beim SV Vrasselt rollt nach wochenlanger Pause am Freitag erstmals wieder der Ball. Beim Neu-Start profitiert der Bezirksligist vor allem von seiner großen Sportanlage. „Gott sei Dank haben wir diese Riesenanlage“, sagt Trainer Sascha Brouwer.

SV Vrasselts Trainer Sascha Brouwer mit Erfahrung als Lehrer

Der Lehrer hatte seine jüngsten Erfahrungen aus der Schule bei dem 18 Punkte umfassenden Konzept für den Trainingsstart bei den Senioren mit einfließen lassen. So werden die Spieler unter anderem unterschiedliche Eingänge - die Anlage verfügt über vier Zugänge - nutzen, um den Abstand schon bei der Ankunft zu wahren. Jeder Platz wird nur von einem Team genutzt, dazu dürfen die Kabinen nicht benutzt werden. „Alle Spieler müssen umgezogen zum Platz kommen, dürfen keine Sporttasche dabei haben, müssen ihre eigenen Getränke mitbringen und natürlich bei allem den Mindestabstand einhalten“, zählt Brouwer auf.

Folgen Sie den Sportredaktionen der NRZ am Niederrhein!Bei den Trainingsinhalten wird sich seine Mannschaft am Ball zunächst auf kontaktlose Koordinationsübungen und Schusstraining beschränken müssen. Brouwer: „Es wird außerdem hauptsächlich um Kraft und Ausdauer gehen. Das sonst übliche Abschlussspiel kann natürlich nicht stattfinden, aber ich denke, es gibt genug Dinge, die wir im Training machen können.“

„Aufwand bei der Umsetzung muss in einem gesunden Verhältnis zum Ertrag stehen“

Die Jugendspieler sind beim SVV indes weiterhin in der Warteschleife. Ein Konzept für den Nachwuchsbereich sei noch in Bearbeitung. Am heutigen Donnerstag wollen die Verantwortlichen noch einmal die Köpfe zusammenstecken. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob und wenn ja wann im Jugendbereich wieder trainiert werden kann. Denn da ist die Situation ja noch einmal etwas schwieriger“, sagt Sascha Brouwer.

Hallen noch geschlossen Vielerorts geschlossen sind derzeit noch die städtischen Sporthallen. „Bei uns laufen zunächst die Gespräche mit den Schulen. Sie erläutern ihre Pläne bezüglich des Schulsports“, so Jörn Frank von der Stadt Rees. „Dann schauen wir, was möglich ist. Denn die Reinigung einer Sporthalle bedeutet unter den aktuellen Vorgaben doch einen erheblichen Mehraufwand.“

„Wir haben uns am Dienstag zusammengesetzt, mit Abstand natürlich, und beschlossen, dass unsere Anlage bis mindestens bis Ende Mai weiter geschlossen bleibt. Wir sind als Eigentümer selbst in der Haftung, wenn bei uns etwas passiert“, sagt Roland Kock, Trainer des RSV Praest. „Dann werden wir sehen, ob wir noch ein paar Einheiten für den Spaß und die Geselligkeit absolvieren. Ernsthaft trainieren müssen wir für diese Saison wohl nicht mehr.“

Lieber morgen als heute – oder lieber gleich bis zum 30. Mai warten

Fast noch mehr als Einheiten für eine wohl abgebrochene Saison interessiert den RSV ohnehin, in welcher Liga der Bezirksliga-Spitzenreiter demnächst kickt. „Aber da haben wir zum Glück keinen Zeitdruck wegen Spielern, die nur im Falle der Landesliga für uns spielen würden. Die haben wir nicht. Der Kader ist fast komplett und wir werden auch keinen finanziellen Sprünge mehr machen, wenn es dann tatsächlich hochgehen sollte.“

Frank Potthoff Trainer des Blau-Weiß Bienen am Freitag, 09.08.2019, in Rees-Bienen. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Ebenfalls bis zum 30. Mai wartet man bei BW Bienen ab. Ab diesem Datum soll nach jetzigem Stand Fußball auch wieder mit Körperkontakt erlaubt sein. „Die Hygienemaßnahmen sind richtig, aber durchaus anspruchsvoll umzusetzen. Und für uns muss der Aufwand bei der Umsetzung in einem gesunden Verhältnis zum Ertrag stehen“, so Blau-Weiß-Trainer Frank Potthoff. „Den Ertrag sehe ich für ein bisschen Pass- oder Torschusstraining nicht gegeben. Denn mehr ist bei Einhaltung der Abstandsregeln ja nicht drin und fit gehalten haben sich die Jungs individuell.“ Potthoff weiter: „Wenn wir aber wieder richtig Fußball spielen und anschließend vielleicht auch mit Abstand wieder zusammensetzen sitzen dürfen, dann werden wir uns auch wieder treffen.“

„Ich kann verstehen, wenn Vereine sagen, dass sich der Aufwand bei den Hygienemaßnahmen für zwei oder drei Mannschaften nicht lohnt. Aber bei uns möchten insgesamt 15 Mannschaften wieder Fußball spielen“, sagt Bernd Franken, Sportlicher Leiter des SV Rees. „Wir werden kommenden Dienstag und Mittwoch Gespräche mit allen unseren Trainern führen. Wenn alles nach einem akribisch ausgearbeiteten Plan läuft, denn den braucht man schon, werden wir übernächste Woche wieder auf den Platz gehen.“