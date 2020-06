Melderekord des TTV Rees-Groin bei den Herrenteams

Rees. Der Verein wird in der neuen Saison 19 Mannschaften an die Platten schicken. Erstvertretung will in der NRW-Liga erneut eine gute Rolle spielen.

Von Krisenstimmung ist beim TTV Rees-Groin derzeit trotz aller Einschränkungen nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil: Der Verein wird in der kommenden Saison 2020/21 die Rekordzahl von neun Herrenmannschaften zu den Meisterschaftsspielen schicken. Des Weiteren werden drei Damen-, zwei Senioren 40- und fünf Nachwuchsteams gemeldet. Damit gehört der TTV quantitativ weiterhin zu den stärksten Vereinen im Westdeutschen Tischtennis-Verband.

Und auch die Qualität kann sich nach wie vor sehen lassen. Zwar verabschiedete sich mit Cedric Görtz der Spitzenspieler der ersten Herrenmannschaft studienbedingt in Richtung Göttingen, doch die Reeser sind optimistisch, nach wie vor eine positive Rolle in der NRW-Liga spielen zu können.

Die perfekte Liga

Das obere Paarkreuz werden nun wieder die Brüder Carsten und Jörn Franken bilden. Aus dem unteren Paarkreuz verbessern sich Simon Jansen und Sascha Bußhoff an die Bretter drei und vier. Tobias Feldmann will nach einer zuletzt schwächeren Phase an Position fünf zu besserer Form zurückfinden und Youngster Jonas Menne rückt aus der zweiten Mannschaft hoch.

Ulrich Wiedenhaupt bleibt Betreuer der ersten Mannschaft. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

„Die NRW-Liga ist in dieser Aufstellung die perfekte Liga für uns“, findet Teamkapitän Jörn Franken. „Das dürfte wieder eine spannende Saison werden“.

Betreuer des Teams bleibt auch in der kommenden Spielzeit Ulrich Wiedenhaupt. „Es macht mir immer noch Spaß, gerade auf Jonas freue ich mich sehr“, sagt der 64-jährige Routinier.

Zweite Mannschaft in der Landesliga

Die Zweitvertretung sollte in der kommenden Landesliga-Spielzeit eher wieder im oberen Tabellenbereich zu finden sein. Sie dürfte mit Benedikt Tenbrink, Christian Schepers, Henri Schmidt. Marcel Dahmen, Tobias Beyer und dem neuen Mannschaftsführer Sven Kurzinski ebenfalls gut aufgestellt sein.

Die dritte Mannschaft musste nach dem Abbruch der vergangenen Saison den Abstieg aus der Bezirksliga hinnehmen und will nun in der Bezirksklasse neu angreifen. Ingo Schraven und David Berns sind an den Positionen eins und zwei gemeldet, noch ist allerdings nicht klar, ob und in welchem Umfang sie zur Verfügung stehen. Zum Team gehören außerdem Lucas Schmidt, Jens Terhorst, Stefan Tenbrink. Dimitrij Maruschtschak und Robin Greif.

Die vierte Mannschaft des TTV schlägt weiterhin in der Kreisliga auf. Hier steht Delil Tolun an Position eins, wird aber wohl eher in der Drittvertretung zum Einsatz kommen. Stammspieler sind David Schaffeld, Oliver Albers, Sven Bußhoff, Miguel Vergoossen, der aus Stralsund nach Rees zurückkehrt, Werner Franken und André Weidemann. „Das ist unsere Fußballmannschaft“, schmunzelt Jörn Franken angesichts von gleich elf Akteuren, die – inklusive aller Ersatzspieler, die höchstens sporadisch zum Einsatz kommen – auf dem Meldeformular stehen werden.

Trefflich rückt ins Verbandsligateam

Maxi Trefflich gehört bei den Damen in der nächsten Saison zum Verbandsliga-Team. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Im Damenbereich startet die erste Mannschaft nach dem Abstieg aus der NRW-Liga nun wieder in der Verbandsliga. Die zuletzt extrem junge Mannschaft erhält mit Maxi Trefflich künftig wieder etwas mehr Routine. Sie rückt für Franca van Dreuten ins Team. Weiterhin zur Mannschaft gehören Jana und Joyce van Tilburg sowie Lea Opsölder.

Zwei weitere Vertretungen werden in der Bezirksliga und der Bezirksklasse starten. „Wir haben uns entschieden, eine Damenmannschaft weniger zu melden, damit wir in den Teams recht breit aufgestellt sind“, erklärt Jana Schepers, die nach einer Pause jetzt wieder in der Zweitvertretung spielen wird.

„Im Nachwuchsbereich hätte es sogar noch ein Team mehr sein können, wir haben aber erst einmal auf eine Jungen 11 verzichtet. Durch die Corona-Pause sind die Anfänger noch nicht so weit. Wir haben aber die Möglichkeit, im Winter nachzumelden“, erläutert Franken. „Unter den momentanen Bedingungen war es nicht einfach, die Mannschaften aufzustellen und wir sind froh, dass erst einmal alles geregelt ist. Jetzt müssen wir abwarten, wann und wie die neue Saison starten wird“. Laut ursprünglichem Rahmenterminplan soll es ab Ende August wieder um Punkte gehen.

Weil die Realschulturnhalle am Westring aufgrund der dortigen Sanierung bzw. Erweiterung wahrscheinlich bis Ende 2021 nicht zur Verfügung steht, werden die Reeser künftig teilweise die alte Grundschulturnhalle und auch die Sporthalle in Millingen als zusätzliche Möglichkeiten für Spiele nutzen.

Weiteres Training möglich

Nachdem in der letzten Woche bereits das Jugendtraining beim TTV wieder aufgenommen worden war, sind seit Mittwoch auch die Damen und Herren wieder in der Halle an der Sahlerstraße aktiv. Eine Teilnahme am Training ist aber nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Unter den aktuellen Hygienevorschriften kann an sechs Tischen aufgeschlagen werden.

Am Samstag steigen dann auch die Mitglieder der Hobbygruppe wieder ein, die sich ebenfalls anmelden müssen. Hier kann in zwei Schichten von 11.30 bis 12.30 Uhr und von 12.45 bis 13.45 Uhr Tischtennis gespielt werden.