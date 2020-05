Minispielfeld bei Fortuna Millingen erhält neuen Kunstrasen

Der Club investiert aus der eigenen Vereinskasse in den Soccer-Court, der an der Bruchstraße in den letzten zwölf Jahren intensiv genutzt wurde.

Millingen. Neben den in diesem Jahr geplanten Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum musste beim SV Fortuna Millingen wie berichtet auch der Bau des Kunstrasenplatzes wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben worden. Schweres Gerät rückte nun aber trotzdem in Millingen an, denn der Soccer-Court auf der Anlage an der Bruchstraße hat in den letzten Tagen einen neuen Kunstrasen erhalten.

„Zwölf Jahre ist das Minispielfeld intensiv genutzt worden, von Vereinsmitgliedern aller Altersklassen genauso wie von der Dorfjugend. Der Kunstrasen war jetzt einfach auf“, konstatieren die Fortuna-Urgesteine Heinz Lukkezen und Hans-Jürgen Klug, dass sich das stets großer Beliebtheit erfreut hat. Deshalb nimmt der Club nun auch wieder selbst Geld in die Hand und investiert für die notwendige Sanierung einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich aus der eigenen Vereinskasse.

Beauftragt wurde die niederländische Firma Rolugro aus Groenlo, die zunächst mit einer ganz neuen Maschine die alten Kunstrasenmatten entfernte. Anschließend wurde der neue Belag verlegt. „Aber nicht mehr mit Gummigranulat, sondern mit Kork. So erfüllen wir auch alle Umweltauflagen“, erklärt Lukkezen. „Damit haben wir jetzt wieder was richtig Schönes für die nächsten zehn bis zwölf Jahre“.