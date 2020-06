Mit Sven Birkhan ist der Tempomacher der HSG HMI zurück

Am Niederrhein. In der vergangenen Spielzeit schloss sich der Linksaußen erneut der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg an. Künftig will er wieder richtig angreifen.

Ein alter Bekannter ist zurück bei den Handballern der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Zum Kader der Vereinigten gehört inzwischen wieder Sven Birkhan (ehemals Buil). Der gelernte Linksaußen ist über einige Umwege erneut bei seinem Heimatverein gelandet und möchte mit der von Sven Esser trainierten Spielgemeinschaft in der neuen Spielzeit wieder in der Spitzengruppe der Bezirksliga mitmischen.

Birkhan machte seine handballerischen Anfänge bereits bei der HSG HMI und kam dort auch erstmals im Seniorenbereich zum Einsatz. Im Jahr 2013 kehrte er nach einem kurzen Intermezzo bei der HSG Wesel zurück zur HSG HMI und beackerte dort fleißig die linke Außenbahn.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga 2015 wechselte Birkhan ein Jahr später zur HSG RW Oberhausen TV. Er war als Student nach Duisburg gezogen und suchte sich daher einen Verein in der näheren Umgebung.

Beim Verbandsligisten sollte Birkhan aber nicht lange bleiben. Eine schwere Verletzung an der Patellasehne warf ihn enorm zurück. Nur ein Jahr später verließ er die Oberhausener und schloss sich der HSG am Hallo aus Essen an.

Loikum ist die neue Heimat

Beim ambitionierten Bezirksligisten blieb er bis Januar 2019, ehe es aus beruflichen Gründen zurück an den Niederrhein ging, allerdings zunächst ohne handballerische Ambitionen.

„Wir“, erklärt Birkhan den Weg, den er mit seiner Frau Laura gegangen ist, „haben 2019 mit der Renovierung an unserem Haus begonnen und ich war beruflich enorm eingeschränkt. Ich konnte den Aufwand nach Essen zu fahren einfach nicht mehr leisten und musste meine Zelte dort abbrechen.“

Seine Brötchen verdient er mittlerweile im Kundencenter eines Finanzinstituts und wohnt gemeinsam mit seiner Frau im Hamminkelner Ortsteil Loikum. So ganz ohne Handball kann der 26-Jährige aber nicht und deshalb heuerte er in der vergangenen Saison bei der Reserve der HSG HMI an.

Dieser plötzliche Neuzugang der Zweitvertretung ging auch nicht an Übungsleiter Esser vorbei, der Birkhan schon bald wieder in der ersten Mannschaft einsetzte, die in der aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit schließlich als Tabellenvierter gewertet wurde.

Der Blick geht nach oben

„Sven hat im Zuge der starken Hinrunde natürlich schon etwas auf einen möglichen Aufstieg geschielt und mich dann vermehrt mitspielen lassen“, berichtet Birkhan, der sich in der nächsten Saison wieder mehr dem Handball verschreiben will.

Mit der HSG hat der gelernte Linksaußen, der auch im linken Rückraum eingesetzt werden kann, im kommenden Jahr einiges vor: „Wir wollen mindestens wieder so abschneiden wie in der vergangenen Saison, aber der Blick geht natürlich nach oben. Für mich ist es wichtig, wieder in den Rhythmus zu finden nach einer so langen Zeit, aber dafür gibt es ja eine Vorbereitung.“

Sven Esser ist auch nächste Saison der Trainer von Sven Birkhan. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Wann diese bei den Handballern startet, ist noch nicht klar, wie Birkhan verrät: „Wir können unter den derzeitigen Auflagen noch nicht wieder richtig trainieren, da ist jetzt jeder individuell gefragt.“

Arbeit an der körperlichen Fitness

Bei Sven Birkhan dürfte die körperliche Fitness im Bezug auf die anstehende Spielzeit enorm wichtig sein, denn der Außenspieler sagt von sich selbst: „Tempo ist eigentlich immer genau mein Ding.“

Für Birkhan ist es übrigens die erste richtige Saison unter Trainer Sven Esser. Denn zu Birkhans Zeit bei der HSG Wesel war Esser dort noch kein Trainer, dennoch hat der 26-Jährige schon jetzt eine hohe Meinung von seinem neuen Coach: „Sven ist menschlich super und hat auch handballerisch eine gute Idee. Er lässt mit viel Druck auf die Nahtstellen arbeiten und das gefällt mir.“