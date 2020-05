Nachwuchs beim TTV Rees-Groin hat den Anfang gemacht

Rees. Das Training in der Reeser Sporthalle findet wieder statt. Die fünfteilige Video-Serie mit Samuel Preuß kam in den vergangenen Wochen gut an.

Seit Mittwoch wird beim TTV Rees-Groin wieder Tischtennis gespielt. Zunächst einmal der Nachwuchs absolvierte nach der langen Corona-Pause eine erste Übungseinheit in der Sporthalle an der Sahlerstraße. „Da die Kinder und Jugendlichen am meisten darauf brennen, endlich wieder spielen zu dürfen, machen sie den Anfang. Die Damen und Herren sowie die Hobbygruppe werden dann in Kürze aber auch wieder sukzessive einsteigen“, sagt Sportwart Jörn Franken.

Vorbildliches Verhalten

„Alle Mädchen und Jungen haben sich vorbildlich verhalten und die Vorgaben des Hygienekonzeptes eingehalten“, stellt Jörn Franken positiv fest. Angeboten werden derzeit pro Training zwei Einheiten mit jeweils zwölf Kindern. Und diese 24 Plätze waren ganz schnell ausgebucht. Mittwochs und freitags kann der Nachwuchs nun wieder die Plastikbälle über die Netze schlagen. „Es gibt ja einiges aufzuholen, gerade die Kinder befinden sich in einem ständigen Lernprozess. Der Spaß soll aber zunächst einmal an erster Stelle stehen“, sagt Jugendwartin Rebecca Kramer.

Wertvolle Tipps

Auf eine sehr gute Resonanz ist in den letzten Wochen sowohl bei den Mitgliedern des TTV Rees-Groin als auch bei zahlreichen weiteren interessierten Tischtennis-Spielern eine fünfteilige Video-Reihe mit Samuel Preuß gestoßen.

Der ehemalige Akteur des TTV, der inzwischen beim Gießener SV spielt und dort in dieser Saison Meister in der Oberliga Hessen geworden ist, hatte an den vergangenen fünf Freitagen ein Online-Tischtennis-Training mit vielen wertvollen Anregungen angeboten.

So gab Preuß, der als „SmarTT“ zuvor schon weitere Beiträge im Sportbereich veröffentlicht hatte, in den zehn- bis 20-minütigen Folgen unter anderem Tipps zur Aufschlag- und Topspintechnik oder erklärte, was es mit dem „Goldenen Dreieck“ auf sich hat. Die Videos können weiterhin über die Internetseite des TTV aufgerufen werden.

Besprechung für kommende Saison

Am Freitagabend wird beim Reeser Tischtennisverein besprochen, welche Teams für die nächste Saison gemeldet werden und wie die Aufstellungen aussehen sollen.