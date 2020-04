Nachwuchs statt Neuzugänge: SV Rees schlägt neuen Weg ein

Beim SV Rees ging es in Sachen Abgängen in den letzten Wochen Schlag auf Schlag. Erst wurde bekannt, dass Meriton Arifi (Ziel unbekannt) und Maurice Hühner (TuB Bocholt) den Fußball-A-Ligisten verlassen werden. Kurz darauf war auch klar, dass Ali El-Abbas zu seinem Heimatverein Westfalia Anholt zurückkehren wird. Letzte Woche hatten die Grün-Weißen dann die nächsten drei Abgänge zu verzeichnen. Jens Grütter schließt sich in der kommenden Spielzeit dem B-Ligisten Blau-Weiß Bienen an und Torwart Dennis Meiners sowie Abwehrspieler Daniel Buscher zieht es zum Bezirksligisten SV Vrasselt.

Bedingt durch diese sechs Abgänge hat man sich bei den Reesern nun für einen neuen Weg entschieden. „Wir wollen die Abgänge nicht mit auswärtigen, gestandenen Spielern kompensieren, sondern einen neuen Weg einschlagen“, erklärt der sportliche Leiter des SV Rees, Bernd Franken. „Solche Akteure zu bekommen, ist immer eine Sache des Geldes. Doch diesen Weg wollen wir nicht mehr gehen. Unser Primärziel ist es, die freigewordenen Positionen mit Spielern aus der eigenen Jugend zu besetzen.“

Finn Örgel kehrt zurück und wird zum Senior erklärt

Doch neben Jugendspielern aus dem eigenen Verein bemüht sich der SVR auch um Akteure, die schon mal das Grün-Weiße Trikot getragen haben. Einen ersten Erfolg konnte Franken auch schon erzielen. So wechselt Finn Örgel aus der A-Jugend des SV Vrasselt zurück zum SV Rees.

Der Defensivallrounder absolvierte in dieser Spielzeit zwölf Spiele in der Kreisleistungsklasse. In der kommenden Saison wäre Örgel immer noch für die älteste Jugendmannschaft der Reeser spielberechtigt, doch er soll vorzeitig zum Senior erklärt werden.

Gerling-Brüder entscheiden sich gegen eine Rückkehr

Zudem hatte der sportliche Leiter des SV Rees auch die Gerling-Brüder vom Ligakonkurrenten Fortuna Millingen auf dem Zettel, doch beide erteilten dem A-Ligisten eine Absage. Während Mittelfeldspieler Dario Gerling zum SV Vrasselt wechselt, bleibt Torwart Leon Gerling der Fortuna erhalten. „Wir hätten beide gerne für uns zurückgewonnen, doch leider haben sich beide anders entschieden“, so Franken.

Zudem erschwert die Corona-Krise derzeit weitere Verhandlungen. „Einige Spieler sind sich noch nicht sicher, da wir ja auch noch gegen den Abstieg spielen, aber keiner weiß, ob und wie die Saison weitergeht. Daher stehen abschließende Gespräche noch aus.“

Eines steht beim SV Rees allerdings schon fest: Geld wird für keinen Spieler mehr gezahlt. „Unsere Zielsetzung ist es, dass wir in Zukunft mit viel mehr eigenen Jungs spielen werden als mit auswärtigen. Es sei denn, es sagt jemand, er möchte unbedingt für uns spielen und verzichtet auf Geld“, gibt der 55-Jährige die zukünftige Ausrichtung aus.