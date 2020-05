Neue Bezirksklassen-Saison startet gleich mit dem Derby

Am Niederrhein. Am 22. August soll das Duell zwischen dem SV Rees und Eintracht Emmerich steigen. Im Eugen-Reintjes-Stadion wird ein Outdoor-Training angeboten.

Aufgrund der Corona-Krise waren auch die Spielzeiten in den Badminton-Ligen vorzeitigabgebrochen worden. In der Bezirksklasse beendete Eintracht Emmerich als Tabellendritter die Saison, der SV Rees landete auf Platz fünf.

Grün-Weiße müssen ausweichen

Laut dem neuen Spielplan werden die Lokalkonkurrenten nun gleich am ersten Spieltag der Bezirksklassen-Saison 2020/21 aufeinandertreffen, der bereits am Samstag, 22. August (18 Uhr) steigen soll. Weil die Realschulturnhalle aufgrund von Bauarbeiten jedoch erst einmal nicht zur Verfügung steht, werden die Reeser die nächsten Heimspiele in der großen Sporthalle des Gymnasiums am Westring austragen.

Moritz Mai schaffte mit dem SV Rees in der vergangenen Saison den Klassenerhalt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Aktuell befinden sich die Aktiven der Reeser Badminton-Abteilung immer noch in der Trainingspause. „Wir hoffen aber, dass es bald weitergehen kann. Sollte es dann tatsächlich im August losgehen, wird es dennoch wohl einen ziemlichen Kaltstart für uns geben. Wir müssen mal schauen, wie wir uns bis dahin wieder in Form bringen“, meint Spielerin Kerstin Dumke, die zuletzt an einem Tennisarm laborierte und daher die restlichen drei Begegnungen der vergangenen Spielzeit, die dann gestrichen wurden, sowieso pausiert hätte.

„Wir hatten leider während der Saison immer wieder Verletzungspech“, bedauert die routinierte Akteurin der Grün-Weißen. Aufgrund der Ausfälle hatte das Team einige Zeit um den Klassenerhalt bangen müssen.

In der kommenden Bezirksklassen-Gruppe werden insgesamt sieben Mannschaften antreten – und fast alle befinden sich in der näheren Umgebung „Da ist fast jedes Match ein Derby“, freut sich Dumke auf die künftigen Aufgaben am Netz, die dann hoffentlich auch über die Bühne gehen können. „Ich bin da durchaus optimistisch, schließlich sind wir ja kein Kontaktsport“.

Eintracht verzichtet auf den Aufstieg

Die Emmericher Eintracht hatte beim letzten Match vor dem Abbruch der Saison mit einem 5:3-Sieg beim Spitzenreiter BV RW Wesel 3 für eine dicke Überraschung gesorgt und hätte als Tabellendritter in die Bezirksliga aufsteigen können, verzichtete aber auf den Sprung in die höhere Klasse. Auch weil noch nicht klar ist, ob Jörn Schütze berufsbedingt weiter für das Team aufschlagen wird.

Die Badminton-Abteilung der Eintracht wird jetzt bis zu den Sommerferien mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr ein Outdoor-Training für die Nachwuchsspieler im Emmericher Eugen-Reintjes-Stadion anbieten. Sollte das Wetter mitspielen, können die Eintracht-Akteure – unter Beachtung der notwendigen Hygienevorschriften – auf der Tartanbahn aktiv werden. „Wir verwenden dort Bälle mit einer stabileren Flugeigenschaft. So können wir zumindest schon mal wieder erste Schritte machen“, erklärt Abteilungsleiter Franz Wankum. Die Badmintonspieler hoffen, dann im August wieder in die Hansahalle zu können.

Badminton-AG in Rees

Wankum möchte außerdem nach den Sommerferien die Badminton-AG am Reeser Gymnasium weiterführen, die er bereits seit 1984 leitet.