Neuer Modus beim Mixed-Event des TC Rotweiss Emmerich

Emmerich. Beim Corona-Extra-Turnier setzen sich Patrick Elshoff und Sophie Bossmann durch. Beim Sommercamp für Jugendliche wird Paul Schuricht geehrt.

Der Tennissport in der Region kehrt in wenigen Tagen aus der Sommerpause zurück. Am kommenden Wochenende startet der weiße Sport wieder in die Medenspielsaison. Der Tennisclub Rotweiss Emmerich hat die Pause genutzt, um sich auf den Neustart nach den Sommerferien vorzubereiten.

So haben insgesamt 35 Kinder und Jugendliche am viertägigen Sommercamp unter der Leitung von Vereinstrainer Marco Oversteegen teilgenommen. „Das Sommercamp ist Tradition in unserem Verein. Normalerweise findet das Camp immer in der ersten Woche der Ferien statt. Den Termin mussten wir in diesem Jahr allerdings wegen Corona verschieben. Dennoch war es ein großer Erfolg. Man merkt den Kindern an, dass sie unbedingt wieder etwas erleben wollen“, sagt Oversteegen. Als Sieger des Camps wurde das Emmericher Nachwuchstalent Paul Schuricht ausgezeichnet.

Beim Sommercamp hatte der Nachwuchs viel Spaß. Foto: TC RW

Und auch die Erwachsenen der Rotweissen liefen sich bereits warm. In den vergangenen Jahren stiegen auf der Anlage Am Stadion Anfang August immer die Mixed-Meisterschaften über zwei Wochen. Aufgrund der Corona-Umstände aber wurde der Modus nun angepasst.

So lud die Turnierleitung um Gregor Langen und Peter Mies lediglich zu zwei Terminen ein, an denen ein jeweils 24-köpfiges Teilnehmerfeld in die entsprechenden Spiel-Paarungen gelost wurde.

Keine Einteilung nach Spielstärken

Der Name des Turniers: „Corona-Extra“. Der Clou: Eine Einteilung in Spielstärken fand nicht statt. „Das hat dafür gesorgt, dass sich viele Menschen beim Mixed völlig neu kennengelernt haben und die Stimmung eine ganz besondere war“, sagt Peter Mies, 2. Vorsitzender des TC RW Emmerich.

Die erste Auflage entschied Patrick Elshoff, der für die erste Herren-Mannschaft in der Bezirksklasse A an den Start geht, für sich. Anschließend setzte sich wiederum Rotweiss-Akteurin Sophie Bossmann durch. Sie spielt für die Damen 40 in der Bezirksklasse A.

„Es macht uns stolz, für ein wenig Normalität auf unserer Platzanlage gesorgt zu haben. Dass die Mixed-Meisterschaften nicht in dem gewohnten Rahmen stattfinden konnten, finden wir natürlich schade. Aber wir haben eine passende Alternative gefunden“, zeigte sich Vereinsvorsitzender Gregor Langen. sehr zufrieden.