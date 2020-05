Reeser Topspieler Cedric Görtz wird zu einem Torpedo

Rees. Nach vier Jahren beim TTV Rees-Groin verlässt die bisherige Nummer eins den Verein und spielt künftig in Göttingen in der Oberliga.

Im gesamten Tischtenniskreis Niederrhein agierte zuletzt kein Akteur stärker an der Platte als Cedric Görtz. Der Spitzenspieler des NRW-Ligisten TTV Rees-Groin wird aktuell mit einem Wert von 2088 TTR-Punkten notiert. Zur neuen Saison allerdings verlässt der Rechtshänder den Verein und schließt sich Torpedo Göttingen an.

Die NRZ unterhielt sich dem 21-Jährigen, dessen Familie in Bedburg-Hau wohnt und der vor seinen vier Spielzeiten in Rees für die beiden Klever Vereine WRW und DJK Rhenania im Einsatz war.

Was ist der Grund für den Vereinswechsel?

Ich studiere in Göttingen BWL und die Entfernung nach Rees ist einfach zu groß. Das sind über 300 Kilometer für eine Strecke. Ich bin vor zwei Wochen dort hingezogen, zusammen mit meiner Freundin. Die Vorlesungen haben inzwischen auch schon begonnen. Aufgrund der momentanen Situation allerdings erst einmal komplett online.

Plötzlich war aufgrund der Corona-Krise auch die Tischtennis-Saison vorzeitig beendet. Den Abschied aus Rees hatten Sie sich bestimmt ganz anders vorgestellt.

In der Tat. Ich hatte mich sehr auf meine letzten Partien gefreut und ich hätte mich gerne noch richtig verabschiedet. Das wird aber auf jeden Fall nachgeholt. Es hat mir noch nie soviel Spaß gemacht, Tischtennis zu spielen wie in Rees und ich wäre gerne noch länger geblieben. Ich habe hier sehr viel gelernt. Vor allem mein Gegen-Topspin ist inzwischen gefürchtet (lacht).

Und wo ist noch am meisten Luft nach oben?

Bei der Beinarbeit sicherlich und dem langen Ball in meine Vorhand.

Normalerweise steht drei- bis viermal in der Woche Training auf dem Programm. Wie sehr kribbelt es derzeit in den Händen, endlich wieder an die Tische zu dürfen?

Enorm. Richtig gemein ist, dass gegenüber von meiner Wohnung auf der Terrasse Tischtennis gespielt wird. Im Moment geht leider nicht viel mehr als Joggen und Inlinern.

Haben Sie ein Vorbild?

Ein Vorbild nicht, aber die Matches von Fan Zhendong schaue ich mir immer gerne an. Der spielt ziemlich kompromisslos.

Sind Sie mit der letzten Saison im Reeser Trikot zufrieden?

Wir wollten um den Aufstieg mitkämpfen. Das 7:9 bei Borussia Düsseldorf II im Februar war bitter, danach war es gelaufen. Letztendlich ist Platz drei aber okay. Persönlich kann ich mit einer Einzelbilanz von 23:7 zufrieden sein, auch wenn man sich immer über die eine oder andere unnötige Niederlage ärgert.

Cedric Görtz und Jörn Franken bildeten ein starkes Doppel. Foto: Lindekamp / FFS

Zusammen mit Jörn Franken haben Sie auch im Doppel fast immer überzeugen können, in den vergangenen Jahren nur wenige Partien verloren.

Ich spiele eigentlich lieber Einzel, aber mit Jörn hat es auch im Doppel richtig Spaß gemacht. Wir ergänzen uns gut.

Da der TTV künftig ohne Sie und dafür mit Jonas Menne ei-nen Spieler aus der zweiten Mannschaft hochziehen wird, wird es nicht einfacher für das Team. Wie schätzen Sie die Chancen für die kommende Saison ein?

In der letzten Hinrunde hatte mit Carsten Franken ja auch ein Spieler aus dem oberen Paarkreuz gefehlt und die Mannschaft hat das gut kompensieren können. Ich bin überzeugt, dass das Team in der NRW-Liga weiterhin eine gute Rolle spielen wird.

Wo werden Sie künftig aufgestellt sein?

Torpedo Göttingen spielt in der Oberliga, ich werde vermutlich an Position zwei gemeldet. Ich habe gehört, dass neben mir noch zwei weitere neue Spieler eingebaut werden.

Ihre neue sportliche Zeitrechnung hätte eigentlich gleich mit einem echten Highlight beginnen sollen. Im Juli hätten Sie mit dem Tischtennis-Hochschulteam aus Göttingen an den European Universities Games in Serbien teilnehmen sollen. Doch Corona verhindert auch dieses.

Ja, das ist sehr schade. Die Spiele sind auf nächstes Jahr verschoben worden und sollen dann im Juli 2021 in Belgrad stattfinden.