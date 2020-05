Roland Kock traut slowakischem Neuzugang den Sprung zu

Der RSV Praest vermeldet einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison. Rene Matiko wird sich dem Spitzenreiter der Fußball-Bezirksliga anschließen. Der 28-jährige Slowake war bislang für die zweite Mannschaft des VfB Rheingold Emmerich aktiv.

„Auch wenn er zuletzt nur in der Kreisliga C gespielt hat, bringt er einiges mit und möchte es bei uns nochmal richtig versuchen. Ihm ist bewusst, dass das künftig eine ganz andere Hausnummer wird und dass er noch viel aufzuholen hat“, traut RSV-Coach Roland Kock dem Allrounder den Sprung bis möglicherweise in die Landesliga durchaus zu.

Allrounder mit gutem linken Fuß

In 14 Saisonspielen für die Rheingolder Reserve erzielte Rene Matiko 26 Treffer und damit mehr als die Hälfte der Gesamtausbeute seiner Mannschaft (51). „Er kann auf vielen Positionen spielen und verfügt über einen guten linken Fuß“, freut sich der Übungsleiter der Schwarz-Gelben über eine weitere Alternative.