RSV Praest fährt nach Kantersieg gut gelaunt in die Altstadt

Für die Kicker des RSV Praest ging es am Samstag mit einer 20-köpfigen Truppe zum Mannschaftsabend in die Düsseldorfer Altstadt. Optimale Voraussetzungen für eine unbeschwerte Partynacht schufen die Spieler des Bezirksligisten wenige Stunden zuvor auf dem Platz am Praester Offenberg höchstpersönlich.

Die Kock-Elf zeigte eine souveräne Vorstellung und besiegte die DJK Vierlinden deutlich mit 6:0 (4:0). Mit drei Punkten im Gepäck und entsprechend guter Laune konnte sich der schwarz-gelbe Tross bestens gelaunt auf den Weg in die Landeshauptstadt machen.

Müller trifft nach vier Minuten

Die in ihren roten Ausweichtrikots angetretenen Hausherren knüpften gegen den abstiegsgefährdeten Kontrahenten nahtlos an die guten Leistungen vor der Winterpause an und machten von Beginn an deutlich, dass sie ihre Chance, punktemäßig mit dem Tabellenzweiten gleichzuziehen, im Nachholspiel des 18. Spieltag nutzen wollten.

Marvin Müller brachte den RSV bereits nach vier Minuten in Führung. Nach einer schönen Kombination wurde der Mittelfeldspieler am zweiten Pfosten gut freigespielt und setzte den Ball mit einem satten Schuss in die Maschen.

Mit dem frühen 1:0 im Rücken sorgten die Gastgeber mit ihren überfallartigen Angriffen weiter für Gefahr, insbesondere der schnelle Marius Storm, der als einzige Spitze agierte, stellte die gegnerische Innenverteidigung immer wieder vor Probleme.

Als das Spiel nach einer halben Stunde etwas an Fahrt zu verlieren drohte, legten die Gastgeber mit einem Konter nach. Zuvor als Torschütze glänzte Müller jetzt als Vorbereiter und spielte den perfekten Pass in die Schnittstelle auf Storm. Der Stürmer spielte seine Geschwindigkeit aus, schüttelte seine Gegenspieler ab, umkurvte den Torhüter und schob locker zum 2:0 ein.

Marvin Müller zeigte eine ganz starke Vorstellung. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die Praester drückten nun weiter aufs Tempo. Nur sechs Minuten später stand Danny Stein goldrichtig und drückte das Spielgerät aus kurzer Entfernung zum 3:0 über die Linie. Dabei profitierte der Torschütze von einem Fehler des Duisburger Schlussmannes Sandro Janssen, der sich bei einer verunglückten Faustabwehr zudem verletzte und in der Halbzeit ausgewechselt werden musste.

4:0-Führung zur Pause

Noch vor der Pause machten die Gastgeber mit einem weiteren Treffer alles klar. Nils Rütjes drang in den Strafraum ein, ließ die komplette Duisburger Hintermannschaft alt aussehen und legte clever von der Grundlinie auf Alpay Erdem zurück. Der Neuzugang hatte beim 4:0 keine Probleme und traf mit einem gezielten Schuss flach ins lange Eck.

„Wir haben es recht ordentlich gemacht und in der ersten Halbzeit nichts zugelassen, die DJK hatte nur eine Torchance“, hatte der Praester Coach am ersten Durchgang seiner Elf wenig auszusetzen. Und tatsächlich versprühten die Gäste lediglich bei einem Schuss von Nikola Koncic (33.) einen Hauch von Torgefahr.

Defensive steht sicher

Nach dem Seitenwechsel machte die Kock-Elf dort weiter, wo sie zuvor aufgehört hatte. In der 49. Minute erhöhte Storm, nachdem er durch Erdem gut in Szene gesetzt worden war, mit seinem zweiten Treffer auf 5:0. Nach 64 Minuten belohnte sich Müller für seine tolle Partie und trug sich beim 6:0-Schlusspunkt ebenfalls doppelt in die Torschützenliste ein.

„Da kann man voll mit zufrieden sein. Warum sollen wir in der zweiten Halbzeit 8:3 gewinnen? Wir haben in der Vorbereitung zu viele Gegentore bekommen und daher ist es auch positiv, dass wir zu null gespielt haben“, konnte Roland Kock sich diesmal ebenfalls auf seine Defensive verlassen.

So schaltete der RSV nach dem 6:0 zwei Gänge runter und sorgte mit einer insgesamt sehr souveränen Partie für einen gelungenen Rückrundenstart, die ersten drei Punkte im neuen Jahr und eine perfekte Grundlage für einen ausgelassenen Mannschaftsabend.