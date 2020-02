RSV Praest startet gegen die DJK Vierlinden ins neue Jahr

Roland Kock, Trainer des RSV Praest und Almir Duric, Coach der DJK Vierlinden, telefonieren wöchentlich miteinander, tauschen sich intensiv aus. Heute werden sich die beiden erfahrenen Übungsleiter – nach dem 1:1-Remis im Hinspiel – zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Platz begegnen, wenn das Nachholspiel der beiden Vereine um 14.30 Uhr von Schiedsrichter Thomas Verrieth angepfiffen wird.

Gegner stärker als der Tabellenplatz

„Natürlich wird unsere Freundschaft für 90 Minuten ruhen“, will Kock das Match genauso gewinnen wie sein Gegenüber. Die Praester könnten mit einem Dreier im ersten von noch zwei Nachholspielen punktemäßig zu Platz zwei aufschließen, die DJK braucht dringend Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

„Vierlinden hat auf jeden Fall Qualität, die eigentlich auch für einen einstelligen Rang reichen müsste“, schätzt Kock den Kontrahenten deutlich besser ein als den 14. Tabellenplatz. Aktuell haben die Duisburger 21 Zähler auf dem Konto, genauso viele wie SuS 09 Dinslaken auf dem Relegationsrang.

„Wir haben uns in der Hinrunde mit 30 Punkten eine gute Position erarbeitet, jetzt müssen wir weiter fokussiert bleiben“, wünscht sich der RSV-Coach einen guten Start ins neue Jahr, der anschließend ganz schwere Aufgaben bei TuB Bocholt (7.) und Viktoria Buchholz (3.) sowie gegen den Tabellenführer Mülheimer FC 97 vorsieht.

Rene Groes wird fehlen

„In den beiden Testspielen gegen Haldern und Bislich haben wir zu viele Gegentore bekommen“, fordert Kock eine Steigerung in der Defensive. So werden die Schwarz-Gelben insbesondere auf die Brüder Benjamin und Nikola Koncic aufpassen müssen, die zusammen schon auf eine Ausbeute von 20 Treffern kommen. Benjamin Koncic traf zuletzt auch in einem Testmatch der DJK gegen GA Möllen, allerdings gab es gegen den A-Ligisten am Ende eine 2:5-Niederlage.

Mit dem privat verhinderten Mittelstürmer Rene Groes muss Kock am Samstag auf einen zentralen Spieler verzichten. „Wir haben aber genug Alternativen“, weiß der Coach um die Vorteile eines breit aufgestellten Kaders, der in der Winterpause weiter verstärkt wurde – insbesondere mit Alpay Erdem.

Fortschritte nach Kreuzbandrissen

Sezgin Baran laboriert nach wie vor an Knieproblemen. Auch Maveric Hülsmann machen latente Schmerzen im Knie zu schaffen, der 24-Jährige wird deshalb ebenfalls ausfallen. Eine Untersuchung in den nächsten Tagen soll genauere Aufschlüsse über die Verletzung geben. Juri Wolff und Marvin Schwarz machen nach ihren Kreuzbandrissen gute Fortschritte, werden in dieser Saison aber sicherlich kein Spiel mehr bestreiten können.