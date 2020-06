Sanierung ist ein positives Zeichen für die DJK Hüthum

Auch die Verantwortlichen der DJK Hüthum-Borghees erhielten in den letzten Tagen einen Brief, auf den sie sehnsüchtig gewartet hatten. In diesem teilt NRW-Staatssekretärin Andrea Milz mit, dass der Verein aus dem umfangreichen Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ eine Summe von 36.250 Euro für Sanierungen auf der Sportanlage erhalten wird.

Komplett barrierefrei

Damit können 50 Prozent der veranschlagten Gesamtkosten gedeckt werden. Ein Viertel steuert außerdem der Emmericher Stadtsportbund bei, der sich unter der Leitung des Vorsitzenden Rüdiger Helmich auch für die Belange der DJK stark eingesetzt hat.

„Bei uns ist schon seit Jahrzehnten auf der Anlage nichts Richtiges mehr gemacht worden“, freut sich Geschäftsführer Maik de Vries über den Geldsegen, mit dem vor allem die Kabinen, sanitären Anlagen, Duschen und Sozialräume auf dem Eyland modernisiert werden können. Des Weiteren ist eine energetische Sanierung vorgesehen. „Dazu wird alles komplett barrierefrei“, ergänzt de Vries.

Auch Eigenleistung ist notwendig

Geschäftsführer Maik de Vries freut sich über Fördergelder für seinen Verein. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Das ist natürlich ein positives Zeichen, dass sich bei uns etwas tut. Wir wollen mit den Arbeiten auch möglichst bald beginnen, da momentan sowieso alles ruht, wäre der jetzige Zeitpunkt eigentlich optimal“, erklärt de Vries. „Wir werden auch einiges in Eigenleistung stemmen. Darüber hinaus wird sich an den Plätzen etwas tun“. Unter anderem sollen neue Tore und ein Ballfangzaun angeschafft werden.

Durch den sehr wahrscheinlichen Saisonabbruch ist klar, dass die DJK Hüthum-Borghees auch in der kommenden Saison in der Kreisliga B kicken wird, nach der letzten Partie im März belegt das Team Platz 14 in der Gruppe 2.

Baran künftig wieder Chefcoach

In der nächsten Spielzeit wird Emin Baran das Team, das coronabedingt das Training noch nicht neu aufgenommen hat, wieder alleine coachen. Maik de Vries, der die Mannschaft zuletzt gemeinsam mit Baran betreut hatte, will sich künftig vor allem auf seine Aufgaben als Geschäftsführer konzentrieren. „Ich werde das Team aber weiter unterstützen und zudem wahrscheinlich die D-Jugend trainieren, da sind einige Talente dabei“, erklärt de Vries.

Hinsichtlich des B-Liga-Kaders für die neue Saison hat sich noch nicht sehr viel getan bei der DJK. Fest steht, dass Lukas Müller und Kai Pelzer zum VfB Rheingold wechseln. Neuzugänge können die Hüthumer noch nicht vermelden. „Wir führen aber Gespräche und es wird sicherlich noch der eine oder andere Spieler dazu stoßen“, sagt de Vries. Positiv für die DJK ist, dass Topscorer Avni Sherifi, der in den 19 Saisonspielen 15 Treffer erzielen konnte, dem Verein treu bleibt. Seit dem Winter spielt außerdem sein Bruder Ramadan auf dem Eyland..