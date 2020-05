Schwarz-Gelber Coach ist ein Schalke- und Porto-Fan

Beim 1. FC Heelden endet nach dieser Saison eine Ära. In den vergangenen elf Jahren war Joaquim Lopes der verantwortliche Coach beim Fußball-B-Ligisten 1. FC Heelden. Zuvor war er bereits als Spieler und von 2002 bis 2005 auch schon als Spielertrainer bei den Schwarz-Gelben aktiv gewesen. Als Zehnjähriger war er aus Portugal nach Deutschland gekommen.

Seit 19 Jahren wohnt Joaquim Lopes, der verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter (23, 26) ist, in Heelden – nicht weit entfernt von den Sportplätzen an der Herkener Straße. Die NRZ unterhielt sich mit dem 52-jährigen, der seit 34 Jahren bei der Firma Elting Metalltechnik beschäftigt ist und dort an der Abkantpresse arbeitet.

Den Abschied nach einer so langen Zeit beim 1. FC Heelden hatten Sie sich sicherlich ganz vorgestellt.

Ja klar. Am vergangenen Wochenende wäre eigentlich unser letztes Heimspiel gewesen mit anschließender Saisonabschlussfeier. Darauf hatten sich alle Beteiligten gefreut. Vielleicht klappt es ja im Juni zumindest noch einmal mit der einen oder anderen Trainingseinheit und einem Abschlussspiel. Es hat mir in all den Jahren großen Spaß gemacht in Heelden. Ich habe dort stets beste Bedingungen vorgefunden und möchte mich beim Verein bedanken, dass er mir so lange das Vertrauen geschenkt hat.

Wissen Sie schon, was Sie künftig machen werden?

Eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, ein Jahr nicht als Trainer zu arbeiten und Spiele in der Region nur als Zuschauer zu verfolgen, um den Akku wieder aufzuladen. Ich hatte schon Angebote von anderen Vereinen, die ich aber abgelehnt habe. Allerdings habe ich auch gemerkt, dass es nach der Zwangspause jetzt schon schwer fällt ...

Ein Highlight war sicherlich 2016 der erstmals in der Vereinsgeschichte des 1. FC Heelden geschaffte Aufstieg in die Kreisliga A.

Auf jeden Fall. Und dann wurde Portugal wenig später auch noch Europameister, das war ein unglaubliches Jahr. Kurios und ein kleines Manko war für uns damals allerdings, dass wir an den letzten beiden Spieltagen zuschauen mussten und selbst gar nicht mehr ins Geschehen eingreifen konnten.

Allerdings ging es schon nach einem Jahr zurück in die Kreisliga B. Woran hat es gelegen?

Zum einen war die A-Liga in dieser Saison wirklich stark besetzt. Außerdem denke ich immer offensiv und habe die Mannschaft auch in der höheren Klasse so spielen lassen. Da ist der Schuss dann manchmal auch nach hinten losgegangen. Und schließlich muss man ehrlicherweise einräumen, dass die Qualität einfach nicht gereicht hat.

Auch mit dieser Saison dürften Sie nicht wirklich zufrieden sein?

Ich wollte möglichst aufsteigen, da ist ein zehnter Platz natürlich enttäuschend. Dass die Mannschaft eigentlich deutlich mehr Potenzial hat, hat sie ja im Pokalspiel gegen den Landesligisten VfL Rhede bewiesen. Da haben wir trotz der 2:4-Niederlage eine tolle Leistung gezeigt. Die Mannschaft hat einen guten Charakter. Vielleicht muss sie aber einfach auch mal eine andere Ansprache bekommen. Daher bin ich vor ein paar Monaten zu dem Entschluss gekommen, meine Zeit als Trainer beim Verein zu beenden, wobei ich ihm aber auch künftig verbunden bleibe und weiterhin bei den Alten Herren kicken werde.

Sie sind seit ihrer Kindheit ein großer Fan des FC Porto, haben dort in der Jugend auch selbst gespielt. Wie intensiv verfolgen Sie das Geschehen beim Club heute?

Ich versuche, jedes Spiel zu schauen. Meine Frau sagt, ich bin da schon fast fanatisch (lacht).

2018 trafen die Lieblingsclubs von Lopes, der FC Schalke 04 und der FC Porto, in der Champions League aufeinander. Foto: dpa Picture-Alliance / Ina Fassbender

Haben Sie auch in Deutschland einen Favoriten?

Als ich damals nach Deutschland gekommen bin, habe ich nach einem Verein gesucht, dessen Farben ebenfalls blau und weiß sind – wie die des FC Porto. So bin ich dann beim FC Schalke 04 gelandet.

Was sagen Sie denn zum Revierderby gegen Borussia Dortmund beim Re-Start der Bundesliga?

Das war für einen Schalke-Fan schon eine ganz traurige Vorstellung und so ganz ohne Zuschauer natürlich insgesamt sehr komisch. Das macht nicht wirklich Spaß.

Ausgerechnet auf Schalke hat der FC Porto einen seiner größten Erfolge gefeiert, den Champions League-Sieg 2004 mit einem 3:0-Erfolg gegen AS Monaco. Wo haben Sie das Spiel damals verfolgt?

Ich war natürlich selbst in der Arena. Das war ein unvergessliches Erlebnis. Wir sind damals fast als letzte Fans aus dem Stadion gegangen. Aber auch an das Landesmeister-Finale von 1987, als Porto den FC Bayern München mit 2:1 besiegt hat, erinnere ich mich als wäre es gestern gewesen.

Glauben Sie daran, noch weitere europäische Titel mit dem FC Porto feiern zu können?

Es wird leider immer schwieriger, mit den europäischen Topclubs mitzuhalten. Der FC Porto hat schon immer davon gelebt, Spieler für wenig Geld zu holen und sie dann teuer zu verkaufen. Das klappt momentan aber nicht mehr so gut – obwohl die Mannschaft in der Liga immer noch Tabellenerster ist.

Der in den letzten Jahren alles überstrahlende portugiesische Fußballer ist Cristiano Ronaldo. Was halten Sie von ihm?

In Portugal wird er vergöttert. Auch wenn er auf dem Platz oft arrogant wirkt und ich seine Gesten zumeist nicht gut finde, so hört man doch immer wieder von seinen Mitspielern, dass er ein Supermensch sei. Ein Lionel Messi ist vielleicht noch talentierter, Ronaldo ist aber total ehrgeizig und hat auch enorm viel investiert, ist meistens der erste und letzte Spieler beim Training.

Sie besuchen regelmäßig die Familie in Portugal. Wann geht es wieder in die Heimat?

Eigentlich wollten wir im Juni für drei Wochen nach Portugal. Die Flüge wurden aber gerade storniert. Leider wird der nächste Besuch daher noch etwas warten müssen.