Stephan Kersten läuft Marathon rund ums Reeser Meer

Mitglieder des Halderner Lauftreffs absolvierten den Hannover-Marathon am Niederrhein.

Haldern. Mitglieder des Halderner Lauftreffs absolvieren nach der Absage der Veranstaltung den Hannover-Marathon als „Stay-at-Home-Veranstaltung“.

Einmal im Jahr versucht der Lauftreff des SV Haldern eine größere Veranstaltung zu besuchen, die mehrere Distanzen für viele Mitglieder bietet. Bereits früh im letzten Jahr hatten sich die Ausdauersportler den Hannover-Marathon für 2020 ausgesucht.

Neben der Marathondistanz konnte man sich in der niedersächsischen Landeshauptstadt für einen Halbmarathon und für eine 10-Kilometerstrecke anmelden. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, den Marathon als Staffel zu absolvieren, bei der sich vier bis sechs Läufer die 42,2 Kilometer teilen. Gut 30 Lindendörfler standen in der Starterliste und hatten eine Unterkunft gebucht.

Doch wie den Organisatoren des Halderner Volkslaufs blieb auch den Verantwortlichen des Hannover-Marathons aufgrund der Corona-Krise nichts anderes übrig, als die Veranstaltung in diesem Jahr abzusagen. Allerdings gab es einen interessanten Ersatz. Wer wollte, konnte sich in eine Teilnehmerliste eintragen und bei einem „Stay-at-Home-Marathon“ mitmachen.

Startnummer und Medaillen per Post

Die Veranstalter schickten dann die Startnummer und die Medaille nach Hause, und jeder Läufer konnte nach dem Lauf ein Foto auf der Homepage des Veranstalters hochladen. Auch 22 Athleten aus dem Halderner Lauftreff meldeten sich hierzu an und starteten auf ihrer jeweiligen Distanz. Jeder für sich und vor der Haustüre. Viele nutzten dazu den Laufpark am Reeser Meer. So kam es vor, dass man sich unterwegs begegnete und dann auf den Sicherheitsabstand achten musste.

15 Läuferinnen und Läufer bildeten drei Marathon-Staffeln, wobei jeder seinen zugeordneten Streckenteil absolvierte, und drei Athleten bewältigten 10 Kilometer.

Drei Staffeln

Den Halbmarathon (21,1 Kilometer) schafften die Schwestern Sabrina Mispelkamp und Daniela Lechel gemeinsam in 2:28 Stunden, Sandra Bucksteeg in 2:33 Stunden und Klaus Maslowski in 2:13 Stunden.

Den anstrengendsten Tag hatte Stephan Kersten, der bei fast schon zu warmem Wetter zu einem Marathon am Lindenstadion startete, viermal ums Reeser Meer lief und wieder zurück. Seine Frau Jana war ihre Staffelstrecke extra früh am Morgen gelaufen, um ihn auf dem Fahrrad zu begleiten. Zwei Freunde richteten unterwegs Verpflegungsstellen ein.

Punktlandung nach 42,195 km

Auf der letzten Runde fehlten ihm allerdings doch die Zuschauer, die nochmal motiviert hätten, und es war in der Sonne teilweise sehr heiß. Dennoch schaffte er eine Punktlandung; für die 42,2 Kilometer benötigte er 3:59 Stunden.