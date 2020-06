SuS Isselburg meldet in der nächsten Saison wieder ein Team

Isselburg. Der Verein, bei dem zuletzt nur hobbymäßig gespielt wurde, startet ein Comeback und schickt eine Mannschaft in der 2. Kreisklasse an die Platten.

Im Oktober 2017 hatte der SuS Isselburg seine Tischtennis-Mannschaft aus der Bezirksklasse zurückgezogen, seitdem nahm kein Team des Vereins mehr am Meisterschaftsbetrieb teil. In der kommenden Saison sollen nun aber auch wieder Pflichtspiele in Isselburg bestritten werden. Der SuS meldet eine Mannschaft in der 2. Kreisklasse, in der Viererteams aktiv sind.

Mehrere Neuzugänge

So wechseln Frank Grütter, Daniel Spielhoff und Herbert Smaak von Fortuna Millingen nach Isselburg. Carolin Eggesiecker, die zuletzt beim TTV Rees-Groin gemeldet war, möchte ebenfalls beim SuS zum Schläger greifen. „Wir haben mit diesen Zugängen jetzt wieder genügend Leute, um eine Mannschaft melden zu können“, sagt Abteilungsleiter Frank Hakvoort, der allerdings selbst ein Comeback ausschließt. „Das macht mein Rücken einfach nicht mehr mit“.

Sehr rege ist seit einiger Zeit beim SuS Isselburg die Hobbytruppe. „Donnerstags ist die Halle immer proppevoll“, freut sich Hakvoort. Dementsprechend brennen die Tischtennisspieler darauf, dass es endlich wieder an die Platten gehen kann. Noch ist die Halle nach der Corona-Pause nicht freigegeben.

AG in der Schule geplant

Nach den Sommerferien soll dann auch wieder die Nachwuchsarbeit in Isselburg forciert werden. „Geplant ist, dass wir eine AG in der Grundschule anbieten werden“, erläutert der Abteilungsleiter.