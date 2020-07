SV Haldern II: Mit Seriensiegen raus aus der Kreisliga C

Rees-Haldern. Die zweite Mannschaft des SV Haldern hat sich mit Seriensiegen aus der tiefsten Spielklasse im Fußball gelöst. Das freut Trainer Detlev Brinkmann.

Nachdem der SV Haldern II den Aufstieg in der Saison 2018/19 noch knapp verpasst hatte, hat es dieses Mal geklappt. Nach zwei Jahren in der tiefsten Spielklasse des Kreises Rees-Bocholt ist die Reserve der Lindendörfler in die Kreisliga B zurückgekehrt. Nach einer überragenden Saison ohne Niederlage kann man von einem verdienten Aufstieg der Halderner reden. Lediglich gegen den HSC Berg II – die danach aber ihre Mannschaft zurückzogen – sowie Wesel Anadolu Spor ließen die Rot-Weißen Punkte liegen und mussten sich mit einem Remis begnügen.

„Als wir in der Vorsaison in Mehrhoog entscheidend verloren hatten, war die Mannschaft tieftraurig. Wir haben uns danach aber schnell gefangen und die Saison ohne weiteren Punktverlust zu Ende gebracht. Als wir dann aber auch noch die Relegation verloren hatten, hat der Stachel bei einigen Spielern sehr tief gesessen“, erklärt Detlev Brinkmann, Trainer der zweiten Mannschaft des SV Haldern.

SV Haldern stellt taktisches System um

Nach nur wenigen Wochen Pause ging es zeitig wieder mit der Vorbereitung los, was den Lindendörflern entgegenkam. „Ich denke, die relativ kurze Pause hat uns gut getan. Wir waren körperlich noch sehr gut drauf. Und wir konnten sehr, sehr viel taktisch arbeiten. Wir haben zum Beispiel unser System auf ein 4-3-3 umgestellt, was unseren schnellen Mittelfeld- und Außenspielern sehr entgegen kam“, erklärt Trainer Brinkmann.

Zum Auftakt gab es gegen den SV Spellen III einen 6:0-Erfolg, obwohl es zur Halbzeit noch 0:0 stand. Darauf folgte das schon erwähnte 1:1-Remis gegen den HSC Berg II. „Wir haben in diesem Spiel gemerkt, dass es nicht nur darum geht, Fußball zu spielen, sondern auch, dass wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, wenn wir aufsteigen wollen. Man hat bereits in der Vorbereitung gemerkt, dass die Spieler das zu locker nehmen. Berg hatte das erste Spiel deutlich gegen Rheingold Emmerich II verloren, und wir hatten Emmerich in der Vorbereitung mit 5:1 geschlagen. Dadurch haben wir wohl gedacht, dass das ein Spaziergang wird.“

Bis auf den Ausrutscher gegen Berg und ein unglückliches Unentschieden in Wesel gewann die Reserve des SV Haldern dann aber alle Spiele. Vor allem der deutliche 6:0-Sieg beim härtesten Konkurrenten Rheingold Emmerich II zeigte die Dominanz der Lindendörfler in der Gruppe 3 der Kreisliga C.

Entscheidender Sieg über Rheingold Emmerich

„Rheingold war lange Erster und wir immer dahinter. Beim direkten Duell auf Rasen in Emmerich haben schnell 2:0 geführt, doch dann hatte Rheingold eine Riesenchance zum Anschlusstreffer, die unser Torwart sensationell vereitelt hat. Kurz darauf haben wir dann auf 3:0 erhöht, dann war das Spiel durch. Daran kann man aber sehen, dass wir uns auf unsere beiden Torhüter Dominik Szostak und Lukas Schwiening immer verlassen können“, lobt der Coach der Halderner Reserve.

Und auch ohne die Corona-Pandemie wären die Halderner vermutlich aufgestiegen. „Wir hatten Minimum neun Zäher Vorsprung und einen sehr großen Kader, das kam uns natürlich entgegen. Dazu hat jeder Spieler das Wohl der Mannschaft in den Vordergrund gestellt“, betont Detlev Brinkmann