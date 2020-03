SV Haldern löst Pflichtaufgabe vor Derby gegen Millingen

Am Niederrhein. A-Liga-Spitzenreiter SV Haldern gewinnt deutlich in Vardingholt und freut sich nun auf das Derby gegen Nachbar und Verfolger Fortuna Millingen.

In der Fußball-Kreisliga A hat der SV Haldern das Nachholspiel beim Tabellenvorletzten GW Vardingholt mit 5:0 (2:0) gewonnen. Stefan Hebing (17.) brachte den Spitzenreiter per Handelfmeter in Führung. Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte Christopher Kipp auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel markierte Lukas Zitter das vorentscheidende 3:0 (66.), ehe erneut Kipp (80.) und der eingewechselte Karl Isling (85.) das Ergebnis in die Höhe schraubten.

„Wir haben die Pflichtaufgabe souverän gelöst und ich war auch über weite Strecken zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Wir haben Vardingholt dominiert und ein sehr gutes Positionsspiel gezeigt. Ich denke, dass der Sieg auch in der Höhe verdient war“, zeigte sich Halderns Trainer Christian Böing zufrieden.

Weiter geht es für die Lindendörfler am Sonntag um 15 Uhr im heimischen Lindenstadion. Dann kommt es zum absoluten Topspiel zwischen dem SV Haldern und Fortuna Millingen. „Die Jungs haben alle Bock auf die Partie und wir haben uns schon nach dem Vardingholt-Spiel drauf eingeschworen. Immerhin ist es schon der 23. Spieltag und im Derby trifft der Erste auf den Zweiten, das heimstärkste auf das auswärtsstärkste Team. Da steckt schon eine gewisse Brisanz drin“, so Böing. „Wir werden die Aufgabe mit viel Selbstvertrauen angehen und werden versuchen, Millingen unser Spiel aufzudrängen.“

Millingen-Trainer Rolf Sent: „Wir haben aus dem Hinspiel noch einiges gut zu machen“

Auch die Gäste aus dem Nachbardorf sind heiß: „Wir haben aus dem Hinspiel noch einiges gut zu machen, denn da sind wir vorgeführt worden. Dementsprechend wollen wir unser Spiel anders gestalten“, erklärt Rolf Sent, Trainer der Fortuna. Zur Rollenverteilung meint er: „Haldern ist der Favorit. Das erkennt man daran, wie viele Tore sie schon geschossen haben. Sie sind vor allem im Offensivbereich sehr gut besetzt . Deshalb werden wir eventuell etwas defensiver stehen als gewohnt. Dennoch erwarte ich ein richtiges Lokalderby.“

Bei einer Niederlage hätte die Sent-Elf sechs Punkte Rückstand auf den Kontrahenten, allerdings auch zwei Spiele weniger ausgetragen. Auch deshalb sieht er seine Mannschaft nicht unter Druck: „Die Situation ist die, dass es für uns ein Plus ist, dass wir da oben stehen und kein Muss. Wir sind mit unserer Spielweise Tabellenzweiter und das ist schon super. Was dann am Ende daraus wird, wird man am Ende der Spielzeit sehen.“

SV Brünen –

Westfalia Anholt Fr. 19.30 Uhr

Bereits am heutigen Freitagabend muss Westfalia Anholt beim SV Brünen an. Zwar gewannen die Gäste zuletzt zwei Spiele in Folge, doch durch einen Protest des SV Krechting gegen die Spielwertung des letzten Spiels verloren die Anholter die drei Zähler. „Die Jungs haben das gut aufgenommen, daher ist alles in Ordnung. Wir rechnen die drei Punkte für uns dazu, da Krechting keine Chance hatte und wir total überzeugt haben“, so Anholts Trainer Thomas Driever.

Neben Torhüter Nils Terstegen stehen ihm heute die Abwehrspieler Philipp Alofs, Thomas Stevens und Marek Deckers nicht zur Verfügung. „Da müssen wir ein bisschen tricksen, aber ich denke, dass wir das hinbekommen.“

Die Partie zwischen dem Tabellen-13. und dem Zehnten dürfte auf der ungeliebten Asche ausgetragen werden. „Wir haben zuletzt in Brünen immer auf Asche gespielt, daher sind wir es gewohnt“, erklärt Driever und warnt vor den Hausherren: „Sie haben sich zuletzt in der Defensive gefangen und offensiv sind sie mit Leuten wie Nicolas Janzen und Luca Schanzmann sowieso hervorragend besetzt.“

SV Rees –

GW Vardingholt So. 15 Uhr

Nach zwei 0:4-Pleiten in Folge scheint der Effekt des Trainerwechsels von Tim Beenen zu Interimstrainer Ulrich Franken schon verpufft. Nun wartet auf die Grün-Weißen eine Pflichtaufgabe, um den Abstand zum ersten Abstiegsplatz zu wahren. „Am Sonntag steht für uns ein immens wichtiges Spiel an, da der Druck im Abstiegskampf immer mehr zu nimmt, vor allem, durch das Urteil des Spiels Anholt gegen Krechting, wodurch sie drei Punkte näher gekommen sind. Daher heißt es für uns: Siegen um jeden Preis“, so SVR-Trainer Franken. Um die drei Zähler in Rees zu halten, erwartet er „Kampfbereitschaft und Konzentration“ von seinem Team: „Dann ist es auch möglich, dass wir als Sieger vom Platz gehen.“

Allerdings haben die Reeser weiterhin mit personellen Problemen zu kämpfen. Neben Leon Franken (muskuläre Probleme) und Daniel Buscher (krankheitsbedingt) wird auch Ali El-Abbas ausfallen. Der Angreifer hat sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Dafür stehen Moritz Hübner und Maurice Hühner wieder zur Verfügung.