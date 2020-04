SV Haldern nimmt sich in der Krise den FC Bayern zum Vorbild

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So auch bei der ersten Mannschaft des SV Haldern, dem Tabellenführer der Fußball-Kreisliga A Rees-Bocholt. Während die Feldspieler derzeit regelmäßig ihre Laufeinheiten abspulen, trainieren die Torhüter der Lindendörfler wie die Profis.

Als feststand, dass die aktuelle Spielzeit bis auf weiteres ausgesetzt wird, kamen Trainer Christian Böing, Co-Trainer Andreas Kosel, Torwart-Trainer Nicklas Buck sowie die Kapitäne der Rot-Weißen zu einer Telefonkonferenz zusammen, um zu besprechen, wie das Training weitergehen soll. Dabei schlug Buck die Idee des Cybertrainings für die Torleute vor und setzte diese nur wenige Tage später auch direkt um. Am

Die Torhüter des SV Haldern trainieren während der Coronakrise via Videoplattform Foto: SV Haldern / privat

vergangenen Dienstag fand die erste, am Donnerstag gar die zweite Trainingseinheit statt. „Ich habe mir gedacht, dass es ja möglich sein muss, dass es für die Torhüter ein alternatives Trainingsprogramm zu den Laufeinheiten gibt. Dann habe ich mich schlau gemacht und mir das von den ganz großen abgeschaut. Genauer gesagt beim FC Bayern, denn dort haben sich die Spieler über die Internet-Plattform Zoom fitgehalten. Man kann jeden sehr gut erkennen, was sehr praktisch ist“, erklärt Buck.

Positive Resonanz beim SV Haldern

Das Cybertraining ersetzt somit die wöchentlichen Laufeinheiten für die Torleute des SV Haldern. Es wird zudem mehr auf torwartspezifische Aspekte wertgelegt. „Wir machen viel Kraft- und Stabilisationstraining, aber ein wenig Ausdauer ist auch dabei. Gut eignet sich dafür die Freeletics-App , da man dafür keine Geräte braucht, sondern mit seinem eigenen Körpergewicht arbeitet“, so der Torwarttrainer der Lindendörfler.

Auch die Akteure sind von der Idee des jungen Coaches begeistert. „Ich finde das eine geile Idee von ihm. Vor allem für uns Torhüter sind solche Übungen nicht verkehrt und bringt auch Abwechslung zu den Laufeinheiten. Dabei dann die Kollegen mal wieder zu sehen, macht dann natürlich nochmal mehr Spaß“, lobt Halderns Nummer eins Nico Hakvoort. Und auch Ersatztorwart Paul te Baay ist begeistert: „Es hat mir bis jetzt sehr viel Spaß gemacht und es ist definitiv was anderes als Joggen zu gehen.“

Trotz der positiven Resonanz der Spieler, hofft Buck bald wieder auf dem Fußballplatz arbeiten zu können: „Man muss abwarten, was die Regierung entscheidet. Aber vielleicht ist es ja in naher Zukunft möglich, in kleineren Gruppen mit Abstand auf dem Platz zu trainieren.“