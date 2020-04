SV Vrasselt: Überraschende Kehrtwende in der Trainerfrage

Eigentlich hatte Sascha Brouwer im Sommer sein langjähriges Engagement als Chefcoach des SV Vrasselt beenden wollen, nun aber wird der 45-Jährige doch auch in der kommenden Saison in der Hauptverantwortung für die Bezirksliga-Mannschaft stehen.

Über Nachfolgekandidaten – wie den Bocholter Edgar Holtick – war in den vergangenen Wochen spekuliert worden. „Wir haben viele Gespräche geführt, letztendlich hat es aber nicht geklappt und wir haben uns schließlich entschieden, dass ich erst einmal weitermache und wir dann zu gegebener Zeit in Ruhe nach einer neuen Lösung suchen“, erklärt Brouwer, der künftig aber durch die Co-Trainer Benjamin van Niersen und Luca Pollmann deutlich stärker entlastet werden soll. „Mir ist es wichtig, dass ich dadurch mehr Zeit für die eigene Familie sowie den Nachwuchsbereich im Verein habe, um den ich mich künftig intensiver kümmern möchte“.

Positive Entwicklung in Millingen

Mit Dario Gerling wird auch ein talentierter Jugendspieler zur kommenden Saison ins Stadion Dreikönige zurückkehren. Der 18-Jährige war im vergangenen Jahr von der A-Jugend des SVV zum A-Ligisten Fortuna Millingen gewechselt. Beim Tabellenzweiten der Kreisliga A avancierte der offensive Mittelfeldakteur zum Stammspieler und konnte in dieser Saison auch schon acht Tore erzielen. „Er hat mir schon bei uns in der A-Jugend gut gefallen und jetzt noch einmal einen Sprung gemacht“, freut sich Brouwer, dass der Youngster künftig wieder für die Blau-Weißen spielen will.

Mit Verteidiger Daniel Buscher (25) sowie Torwart Dennis Meiners (27) kommt ein erfahrenes Duo vom A-Ligisten SV Rees nach Vrasselt. Buscher hat früher ebenfalls in der Jugend des SV Vrasselt gespielt und war anschließend auch für die Emmericher Lokalrivalen RSV Praest und VfB Rheingold aktiv – wie auch Dennis Meiners. Der Schlussmann wurde deshalb geholt, weil nicht klar ist, ob Luca Pollmann wieder fit genug wird, um auch künftig bei den Blau-Weißen zwischen den Pfosten zu stehen. Der 33-jährige Keeper hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Aus der eigenen Jugend rücken Eren Hasmescioglu, Nick Hellebrand und Niklas Stöcker in den Kader der Bezirksliga-Mannschaft, die in der momentan ausgesetzten Spielzeit als Tabellenzehnter auf einem sicheren Mittelfeldplatz steht. Hasmescioglu und Hellebrand haben in dieser Saison schon einige Einsätze bei den Senioren absolviert. Stöcker ist als Alternative für die rechte Seite vorgesehen.

Weitere Verstärkungen sind möglich

Da als Abgänge bislang nur Tom Versteegen und Marcel Flietel (beide SGE Bedburg-Hau) zu verzeichnen sind, steht damit in Vrasselt der Kader für die kommende Saison weitestgehend. „Wir gucken aber noch weiter, sollte uns noch eine richtige Verstärkung über den Weg laufen, werden wir da sicherlich etwas machen“, meint der Vrasselter Coach.