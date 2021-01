Sven Esser verlässt die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg

Am Niederrhein Coach wechselt im Sommer vom Bezirksligisten zum aktuellen Landesliga-Spitzenreiter TV Borken. Er sieht dort eine bessere Perspektive.

Die Handballspielgemeinschaft Haldern/Mehrhoog/Isselburg muss sich auf Trainersuche begeben. Sven Esser hat dem Verein mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern und zur kommenden Saison zum aktuellen Landesliga-Spitzenreiter TV Borken wechseln wird. Der Weseler coacht die erste Mannschaft der Vereinigten aktuell in der dritten Spielzeit und führte das Team in der vergangenen Saison in die Spitzengruppe der Bezirksliga, in der sich das Team allerdings nach drei Niederlagen aus vier Begegnungen kurz vor dem Abbruch aus dem Aufstiegsrennen verabschiedete.

Entscheidung ist nicht leicht gefallen

„Unabhängig von der aktuellen Ligazugehörigkeit sind die Perspektiven in Borken einfach besser. Anders als bei der HSG gibt es dort auch eine durchgängige Jugendabteilung. Nichtsdestotrotz hatte ich hier eine gute Zeit, in der mir die Jungs auch ans Herz gewachsen sind, weshalb mir die Entscheidung nicht leicht gefallen ist“, erläutert Esser.

Zudem sind auch familiäre Gründe mit in die Entscheidung des Übungsleiters eingeflossen. „In Wesel habe ich damals aufgehört, da meine Zwillinge gerade einmal ein Jahr alt waren. Sie sind jetzt etwas älter, daher ist es möglich, künftig wieder mehr Zeit in den Handball zu investieren“, so der Coach.

Gute Arbeit geleistet

„Für uns war die Nachricht schon eine große Überraschung, damit haben wir gerade in der Corona-Zeit nicht gerechnet. Sven hat hier drei Jahre sehr gute Arbeit geleistet, die Mannschaft hat viel dazu gelernt. Er hat sie im offensiven Bereich verbessert und auch in der Abwehr neu aufgestellt, was sich vor allem in der letzten Spielzeit positiv gezeigt hat“, sagt Jannik Ising, Vorstandsmitglied der HSG HMI.

Doch Esser war nicht nur fachlich, sondern auch menschlich ein Gewinn für die Vereinigten. „Es wird natürlich schwer, Sven zu ersetzen, er hat enorm viel Erfahrung mitgebracht, da er ja auch schon höherklassig trainiert hat. Gerade mit den jüngeren Spielern kommt er gut klar und hat diese weitergebracht, da er ein wirklicher Kumpeltyp ist. Auch deshalb möchten wir ihm bei seiner neuen Herausforderung nicht im Wege stehen und wünschen ihm bei seinem neuen Verein alles Gute für die neue Aufgabe“, erklärt Ising.

Onlinemeeting zur Situation

Wie die vakante Trainerposition beim derzeitigen Tabellenachten der Bezirksliga nun besetzt wird, ist noch nicht entschieden. „Wir werden in den nächsten Tagen ein Onlinemeeting durchführen, um die Situation zu besprechen. Es wird sicherlich nicht einfach, jemanden von außerhalb zu finden. Leider werden wir jetzt erst einmal aus dem Jugendbereich kaum etwas nachbekommen. Deshalb müssen wir gucken wie es weitergeht, ob es eine externe oder interne Lösung geben wird.“