Tobias Feldmann wird beim NRW-Liga-Team des TTV Rees-Groin künftig an Brett drei spielen.

Tischtennis Tobias Feldmann rückt beim TTV Rees-Groin an Position drei

Rees Noch vier Partien muss das NRW-Liga-Team in dieser Saison bestreiten. Der Zeitrahmen für Punktspiele ist vom WTTV verlängert worden.

Noch ist nicht klar, ob die Tischtennis-Saison 2020/21 wie derzeit geplant im März fortgesetzt werden kann. Der Vorstand für Sport des Westdeutschen Tischtennis Verbandes hat anlässlich der weiterhin problematischen Corona-Lage inzwischen beschlossen, dass auf Verbandsebene der zur Verfügung stehende Zeitrahmen für Punktspiele bei den Damen und Herren bis zum 9. Mai verlängert wird. Ausnahme ist die NRW-Liga, hier müssen die Partien bis zum 2. Mai ausgetragen werden, um nicht die Teilnahme an Relegationspartien zur Oberliga zu gefährden, die ab 8./9. Mai vorgesehen sind.

Am 6. März soll es weitergehen

In der NRW-Liga spielt auch die erste Mannschaft des TTV Rees-Groin, die in der Gruppe 2 momentan mit 6:4-Punkten den sechsten Platz belegt und in der bereits beschlossenen Einfachrunde noch vier Begegnungen zu absolvieren hat. Das nächste Match der Reeser Sechs ist für den 6. März vorgesehen, dann soll es um 18.30 Uhr bei der Spvgg. Meiderich 06/95 an die Platten gehen.

Bei der Mannschaftsaufstellung für die restlichen Partien hat der TTV eine Änderung vorgenommen. Hinter Carsten und Jörn Franken agiert nun Tobias Feldmann an Brett drei. Feldmann hat in der bisherigen Spielzeit alle zehn Einzel im unteren Paarkreuz gewonnen und dementsprechend wieder an TTR-Punkten hinzugewonnen. Dahinter folgen nun Simon Jansen, Jonas Menne und Sascha Bußhoff.

Berns für Kurzinski in der zweiten Mannschaft

In der zweiten Reeser Mannschaft, die in der Landesliga mit 6:6-Punkten ebenfalls auf dem sechsten Tabellenplatz liegt, rückt David Bernd für Sven Kurzinski ins TTV-Team, das als nächste Aufgabe das Match gegen den Weseler TV am 13. März bestreiten soll.

Die erste Damenmannschaft des TTV ist in der Verbandsliga momentan Tabellenzweiter (7:5-Punkte) und muss nur noch drei Matches absolvieren. Das Quartett um Spitzenspielerin Jana van Tilburg soll am 6. März gegen den TTC BW Geldern-Veert zur ersten Partie in diesem Jahr antreten.

Drittvertretung ist Tabellenführer

Die Tischtennisbezirke und -kreise dürfen dem zu Saisonbeginn veröffentlichten Rahmenterminplan ebenfalls weitere Spieltage über den 18. April hinaus hinzufügen und geplante Entscheidungsspiele bei Bedarf bis in den Juni hinein durchführen. Die dritte Reeser Herrenmannschaft ist derzeit ungeschlagener Tabellenführer in der Bezirksklasse, hat nach sechs Partien 11:1-Punkte auf dem Konto und damit beste Karten hinsichtlich einer Rückkehr in die Bezirksliga.