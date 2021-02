Trainer glauben nicht mehr an einen Start im Mai

Am Niederrhein Für Marco Frisch (Emmerich) und Thomas Pitrof (Wesel) ist die Saison gelaufen, obwohl der WBV diese noch nicht endgültig abgesagt hat.

Marco Frisch, Trainer des Bezirksligisten FKB Emmerich, hat momentan kaum Kontakt zu seinen Spielern. An Basketball in der Sporthalle ist aktuell sowieso nicht zu denken, außerdem befinden sich die durch die Bank jungen Akteure größtenteils in Vorbereitungen aufs Abitur, was coronabedingt ebenfalls eine große Herausforderung darstellt.

Entscheidung soll Anfang April fallen

Frisch ist auch sehr skeptisch hinsichtlich überarbeiteter Pläne des Westdeutschen Basketball-Verbandes, der ab Mai einen Spielbetrieb in stark reduzierter Form doch noch irgendwie ermöglichen möchte. So ist angedacht, die Ligen in Gruppen von etwa sechs Mannschaften aufzuteilen, die dann eine Hauptrunde spielen würden. Zudem soll es freiwillige Partien für die Jugend mit Testspielcharakter geben. Eine endgültige Entscheidung will der Verband Anfang April fällen. Der FKB-Coach geht aber stark davon aus, dass dieser letzte Versuch ebenfalls scheitern wird, die Saison dann doch komplett abgesagt werden muss. "Es muss ja auch noch eine Vorbereitung geben und das Fenster bis zu den Sommerferien wird immer kleiner. Darüber hinaus gibt es etliche weitere Fragezeichen".

Henrik Janßen studiert in Köln

Unabhängig davon, wann im Basketball wieder ein Trainings- bzw. Spielbetrieb möglich sein wird, weiß Frisch überhaupt noch nicht, welche Schützlinge er nach der extrem langen Zwangspause unter den Körben wiedersehen wird - auch weil sich wieder der eine oder andere Akteur wegen eines Studiums aus Emmerich verabschieden wird. Klar ist bereits, dass Co-Trainer Henrik Janßen nicht mehr zur Verfügung stehen wird, da er bereits ab April in Köln studieren wird. "Damit fehlt mir eine große Unterstützung", bedauert Frisch den Verlust seines Assistenten, der zuletzt auch beim TV Goch als Center aktiv war.

Keine Korbjagd mehr seit Oktober

Beim Weseler TV geht seit Mitte Oktober niemand mehr auf Korbjagd, auch nicht im Training. Dass sich dies in naher Zukunft ändert, damit rechnet Thomas Pitrof nicht. „Die Saison als solche ist meiner Meinung nach vorbei, es wird sie 2020/21 einfach nicht geben", meint der Pressewart des WTV. Eigentlich wären die Weseler mit zwei Senioren-Mannschaften in der Bezirks- und Kreisliga sowie vier Jugendteams (U 18 bis U 12) in dieser durch das Coronavirus geprägten Spielzeit vertreten gewesen.

Thomas Pitrof kann sich auch nicht vorstellen, dass der Lockdown wirklich Mitte Februar endet und der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Letztlich hängt der Amateursport komplett an den Entscheidungen der Politik", so Pitrof. Und die orientiert sich an der Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus, die sich bisher eher nur leicht zum Positiven entwickelt.

WTV-Mitglieder bleiben treu

Dafür verzeichnet die Basketball-Abteilung des Weseler TV immerhin einen recht erfreulichen Trend. „Wir haben das sehr positiv zur Kenntnis genommen, dass die Leute bei der Stange bleiben", sagt Thomas Pitrof. Er selbst, der die U 14 coacht, hält mit seinen Nachwuchs-Basketballern den Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe. Wann sich alle mal wieder im Training treffen können, da wagt der WTV-Pressewart keine Prognose. Allerdings in einem Punkt ist sich Thomas Pitrof ziemlich sicher: „Eine neue Saison sehe ich erst im September dieses Jahres." misch/R. P.