Trainer Roland Kock geht beim RSV Praest ins 18. Jahr

Praest Der Verein setzt weiter auf den 53-jährigen Coach. Auch das Team des Landesliga-Schlusslichts bleibt über den Sommer hinaus zusammen.

Der RSV Praest und Roland Kock werden auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten. Vorsitzender Michael Kühn gab jetzt die erneute Verlängerung mit dem Chefcoach bekannt, der ab Sommer in seine inzwischen schon 18. Spielzeit bei den Schwarz-Gelben gehen wird. Das sei unabhängig von der Spielklasse, unterstreicht Kühn.

70-jähriges Vereinsbestehen in 2021

Nachdem der Verein, der 2021 sein 70-jähriges Bestehen feiert, als Bezirksliga-Zweiter der abgebrochenen Saison 2019/20 zum zweiten Mal in der Club-Geschichte in die Landesliga aufgestiegen war, steht das Team momentan mit erst einem Zähler aus acht Begegnungen auf dem letzten Tabellenplatz. „Es fehlte in einigen Spielen nicht viel. Leider gab es genau zu dem Zeitpunkt die Unterbrechung, wo wir gerade besser angekommen waren“, bedauert Kühn. „Allerdings muss man einfach auch sagen, dass die Kader der Konkurrenten teilweise schon ganz anders bestückt sind. Wir sehen das durchaus realistisch“.

Obwohl der sportliche Erfolg momentan fehlt, freuen sich Kühn und Kock, dass ebenfalls die komplette Mannschaft einen Verbleib am Offenberg über den Sommer hinaus signalisiert hat und auch eine Spielklasse tiefer zusammenbleiben würde. Lediglich Angreifer Rene Groes wird den RSV wie berichtet schon in der Winterpause aus beruflichen Gründen in Richtung des B-Ligisten DJK Rhede verlassen. „Wir haben eine gute und junge Mannschaft“, ist Michael Kühn vor der Zukunft - egal ob in der Landes- oder der Bezirksliga - nicht bange. „Roland kommt auch weiterhin mit allen Charakteren gut klar. Er arbeitet nach wie vor sehr akribisch, von Abnutzungserscheinungen ist überhaupt nichts zu merken“.

Eingespieltes Trainer- und Betreuerteam

Für den Dauerbrenner auf der Praester Bank war es hinsichtlich seiner abermaligen Verlängerung enorm wichtig, dass er auch künftig auf das eingespielte Trainer- und Betreuerteam zählen kann. „Jeder hat da seine Qualitäten, die ich sehr zu schätzen weiß“, sagt der 53-jährige Übungsleiter. So hat sich Marcel Wolters in seinem ersten Jahr als Co-Trainer bestens in seiner neuen Rolle zurechtgefunden. „Er hat da ein gutes Händchen“, ist Kock über diese Unterstützung genauso froh wie über die bewährte Mitarbeit von Torwarttrainer Christoph Legeland sowie der Assistenten Ralf Knist und Marco Heinen. Außerdem werden Christoph Tilleman, Manfred Schnetzer und Rainer Gasse auch in der nächsten Saison als Betreuer tätig sein.

Darüber hinaus wird Patrick Prehn weiter mit für die Fitness der Akteure sorgen. „In den momentanen Zeiten ist es wichtiger denn je, einen solchen Fachmann an Bord zu haben“, weiß Kock, dem die Arbeit mit der Mannschaft auch nach so vielen Jahren beim RSV immer noch großen Spaß macht. „Da ist nach unserem Umbruch etwas Neues entstanden, das wir gerne fortführen wollen. Natürlich bin ich auch dem Verein dankbar, dass er mir weiterhin das Vertrauen schenkt“.

Der Fußball fehlt

Man merke jetzt wieder, wie sehr einem der Fußball fehle, hofft Kock, dass es nach der Corona-Zwangspause in absehbarer Zeit wieder auf die Plätze gehen kann. „Wir werden da in den nächsten Monaten alle Lösungen mitgehen, die Gesundheit steht weiter an erster Stelle. Die kommende Saison wird dann hoffentlich wieder normal“.