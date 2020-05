Trotz Corona: Aus notwendiger Bewegung wird wieder Sport

Nach den jüngsten Lockerungen in der Corona-Schutzverordnung NRW dürfen Reitvereine ab Montag wieder Unterricht und Training anbieten: auch in Gruppen, auch in der Halle, auch länger als zwei Stunden. „Das ist die Nachricht, auf die wir alle seit Wochen gewartet und hingearbeitet haben: Wir dürfen wieder unserem Hobby nachgehen, trainieren und Unterricht geben“, sagt der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Soenke Lauterbach.

„Trotzdem wird leider noch nicht alles wieder so normal sein, wie wir es vor Corona kannten. Wir alle mussten uns in letzter Zeit besonders zusammenreißen, viel Geduld und Verständnis haben. Das hat sich gelohnt, aber es ist noch nicht ganz überstanden“, so Lauterbach. „Wir müssen uns auch weiterhin an Regeln halten, damit das Virus sich nicht weiterverbreitet. Das erfordert Disziplin, gegenseitiges Verständnis und eine gute Organisation. Genau das sind unsere Stärken als Pferdesportler und ich bin sicher, dass wir auch das überstehen werden.“

„Die Kinder freuen sich riesig und die Trainer atmen auf“

„Die Kinder freuen sich riesig und die Trainer atmen auf“, fasst es Stephanie Lörx, Pressewartin des RV Elten, zusammen. Natürlich gelten weiterhin grundlegende Vorgaben. Vor allem der Mindestabstand von 1,5 bis zwei Metern sowie die Hygiene-Regeln sind immer zu berücksichtigen.

„Während des eigentlichen Trainings ist das auf den großen Reitflächen kein Problem. Und falls es mal zu einem Sturz kommt, haben wir Masken und Handschuhe parat, um den Kindern falls nötig zu helfen“, so Lörx. „Schwieriger sind natürlich die Wechsel bei den Bambini. Deshalb hatten wir die Idee, dass bei den ganz Kleinen, die noch nicht alleine aufsteigen können, die Eltern helfen.“

Voller Turnierkalender im Herbst

Ihr Verein hatte lange gehofft, die Eltener Euregio-Reitertage doch noch durchführen zu können, aber daran war Ende April nicht zu denken. „Das war für uns besonders traurig, weil das Turnier im letzten Jahr so ein großer Erfolg, fast schon ein Fest war“, so Lörx. „Wir hatten überlegt, stattdessen im September ein Turnier auszurichten. Aber da wir uns bei den Terminen nicht nur am Klever Verband, sondern auch Richtung Wesel und Westfalen orientieren, weil das für uns wegen der einfachen Anfahrt wichtige Einzugsgebiete sind, wird das sehr schwierig. Die Kalender dort sind im Herbst schon voll.“

Für die ganz jungen Nachwuchsreiter wird beim RV von Lützow Emmerich noch an einem Konzept gebastelt. „Auch das Springreiten, bei dem ja auch noch Hilfspersonen benötigt werden, ist bei uns voraussichtlich bis Ende Mai noch außen vor“, erläutert RV-Vorsitzende Annabel Venhoven. „Insgesamt bedeutet die Wiederaufnahme des Betriebes unter diesen Voraussetzungen einen erheblichen Mehraufwand. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr, dass es weitergeht. Aus der notwendigen Bewegung wird wieder Sport.“

„Geisterturniere“ im Normalfall keine Option So genannte „Geisterturniere“ ohne Zuschauer, wie eines im Reitsport in Luhmühlen (Niedersachsen) bereits stattgefunden hat, kommen nur für Vereine in Frage, deren Sponsoren nicht nur die Preisgelder, sondern auch die nicht unerheblichen Unkosten bei einem Turnier abdecken. Im Normalfall benötigen Vereine die Einnahmen aus dem Gastronomiebereich, um am Ende nicht auch noch draufzuzahlen. Und ohne Zuschauer gibt es keine nennenswerten Einnahmen an den diversen Theken.

Allerdings auch beim RV von Lützow noch kein Turniersport: Das für kommendes Wochenende geplante Frühjahrsturnier musste natürlich abgesagt werden. „Wir hatten überlegt, unser WBO-Turnier im September quasi in unser Frühjahrsturnier umzuwandeln, haben dafür wegen der Vielzahl an Turnieren zu diesem Zeitpunkt vom Verband aber kein grünes Licht bekommen“, so Venhoven. „Vielleicht werden wir nun das WBO-Turnier mit Prüfungen bis Klasse L aufwerten.“

Enttäuschung für Vielseitigkeitsreiter

Ebenfalls abgesagt haben die Interessengemeinschaft der Vielseitigkeitsreiter im Kreisverband Kleve zusammen mit dem Pferdesportverband Rheinland in einer einvernehmlichen Entscheidung das Vielseitigkeitsturnier am 18./19. Juli in Rheurdt und somit auch die rheinischen Meisterschaften.

„Wir haben noch gehofft, dass die von der Bundesregierung aufgestellten Maßnahmen wie Untersagung von Veranstaltungen ab einer gewissen Personenzahl beziehungsweise Auflagen für die Durchführung dieser, gemildert werden beziehungsweise ganz entfallen“, so die IGV auf ihrer Homepage. „Dies ist nicht passiert und momentan ist es ja so, dass die Politik quasi im Rhythmus von 14 Tagen entscheidet, ob Einschränkungen bestehen bleiben, gelockert oder sogar verschärft werden.“

Die IGV weiter: „Wir möchten unser Turnier auf Basis einer sicheren Planung sowie ohne gesundheitliche Risiken und in Solidarität und Fürsorge unserer Mitmenschen mit Zuschauern durchführen. Das ist momentan nicht möglich und deshalb sehen wir uns gezwungen, diese schwere Entscheidung zu treffen.“

Trainingswoche in Planung

Die Interessengemeinschaft schließt: „Wir haben natürlich auch die aktiven Reiter im Blick, die bis jetzt dieses Jahr noch nicht zum Zug gekommen sind und die sich danach sehnen, endlich los zu reiten. Deshalb planen wir um das Turnierdatum herum eine ganze Trainingswoche anzubieten, mit der Möglichkeit, die Strecken komplett durchzureiten. Voraussetzung ist auch hier, dass wir im Einklang mit den Vorgaben der Regierung und den Behörden agieren und hierzu grünes Licht bekommen.“