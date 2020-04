TTV Rees-Groin bietet Videotraining fürs Wohnzimmer

In Zeiten der Corona-Krise erweisen sich derzeit viele Sportvereine als sehr kreativ. So auch der TTV Rees-Groin. Am 24. April und den vier folgenden Freitagen jeweils ab 18 Uhr werden über die Homepage sowie über die Facebook- und Instagram-Seiten des Tischtennisvereins Videos präsentiert, die von Samuel Preuß erstellt worden sind.

An fünf Freitagen ab 18 Uhr

„Leider dürfen wir ja unseren Sport schon seit einigen Wochen nicht mehr ausüben. Wir vermissen das Ticksen der Bälle und die Gemeinschaft in unserem Verein. Wir hoffen, mit diesem Videoformat zumindest einen kleinen Ersatz gefunden zu haben, damit der Tischtennissport wieder ein bisschen in den Alltag einzieht“, erklärt Jörn Franken, der die Idee zu dieser Aktion hatte.

Für die Tischtennisspieler ist die Turnhalle an der Sahlerstraße derzeit geschlossen. Ein Balleimer wurde an den Zaun gehängt, damit auch Nicht-Mitglieder des TTV in den heimischen vier Wänden am Video-Wohnzimmertraining teilnehmen können. Foto: TTV Rees-Groin

In den Videos von Samuel Preuß geht es um Übungen für Zuhause, aber auch um Technik und Taktik. „Wir sind selbst schon sehr gespannt, was sich Sammy hat einfallen lassen. Es wird bestimmt interessant und amüsant“, freut sich Jörn Franken, Leiter des Ressort Sport beim TTV. „Zielgruppe ist der gesamte Verein mit allen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Hobbyspielern. Aber auch alle anderen Interessierten dürfen natürlich gerne mitmachen“.

Balleimer am Zaun

Um auch diesen praktische Übungen zu ermöglichen, hat der Verein vor der Turnhalle der Grundschule an der Sahlerstraße einen Eimer an den Zaun gehängt, aus dem Tischtennisbälle für das „Heimspiel“ mitgenommen werden können.

Samuel Preuß war lange Zeit selbst beim TTV Rees-Groin aktiv, ehe es ihn 2016 studienbedingt nach Gießen zog. In den letzten Jahren hat er sich bereits als „Tischtennis-Video-Künstler“ einen Namen gemacht. Als „smarTT“ (aka Samuel Preuß) veröffentlicht er Tutorials, Tipps und Tricks zum Tischtennis auf YouTube, Instagram und Facebook.

Auch schon vor dieser Aktion war der Reeser Tischtennisverein abseits des eigentlichen Geschehens in der Halle aktiv geworden. So hat es zahlreiche positive Reaktionen zur Tischtennis-Version der „Stayhomechallenge“ gegeben, die Jonas Menne beim TTV initiiert und umgesetzt hatte.

Kette mit 24 Aktiven

Dabei wurde der Tischtennisball von 24 Aktiven aus dem Verein in den heimischen Wänden und Gärten in den unterschiedlichsten Situationen „weitergespielt“ – ob im Wohnzimmer, in der Küche, auf dem Rasen oder dem Trampolin.

Aus den einzelnen Videosequenzen wurde dann eine „lange Kette“ gebildet. „Vor allem die Kinder und Jugendlichen hatten großen Spaß daran“, freut sich Jonas Menne, der in der nächsten Saison ins NRW-Liga-Team des TTV Rees-Groin hochrücken wird und den anderthalbminütigen Film selbst mit dem ersten und letzten Ball ein- und ausläutet.

Das Video war im Rahmen der „Stayhomechallenge“ als eines der ersten auch auf der Titelseite des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes zu sehen und außerdem in Ausschnitten Bestandteil der deutschen Version zum WorldTableTennisDay des Internationalen Tischtennisverbandes.