TTV Rees-Groin muss künftig wohl ohne Cedric Görtz planen

TTV-Spitzenspieler Cedric Görtz beginnt ein Studium in Göttingen. In der NRW-Liga steht das Spiel gegen den PSV Oberhausen auf dem Programm

Rees. Der TTV Rees-Groin wird in der kommenden Saison wohl ohne Cedric Görtz planen müssen. Der Spitzenspieler der NRW-Liga-Mannschaft wird ein Studium in Göttingen beginnen. Aufgrund der großen Entfernung an den Niederrhein wird sich Görtz daher wohl einen Verein in der dortigen Umgebung suchen. „Auch wenn das ein großer Verlust sein wird und wir uns dann sicherlich andere Ziele setzen müssen, können wir diesen Schritt nachvollziehen“, sagt Mannschaftsführer Jörn Franken.

Alle fünf weitere Akteure der Erstvertretung haben dagegen bereits ihre Zusage gegeben, auch in der kommenden Saison für das Reeser Team aufschlagen zu wollen.

Am heutigen Samstag steht für die TTV-Sechs in der Sporthalle an der Sahlerstraße das Heimspiel (18.30 Uhr) gegen den PSV Oberhausen auf dem Programm. Die Gäste stehen momentan auf Platz acht und damit auf einem Relegationsrang. Im Hinspiel konnte sich der Tabellendritte aus Rees mit 9:6 behaupten. „Bei den Oberhausenern lief es zuletzt nicht so gut und wir wollen das Spiel natürlich gewinnen. Aufpassen müssen wir aber immer, da der Gegner einige unkonventionelle Spieler in seinen Reihen hat“, sagt Jörn Franken.

Gastspiele bei WRW Kleve

In der Landesliga bestreitet die Reeser Zweitvertretung heute um 18.30 Uhr das Derby bei WRW Kleve. Im Hinspiel hatte der TTV eine der stärksten Saisonleistungen gezeigt und den Tabellenzweiten klar mit 9:4 geschlagen. Das Gastspiel in der Schwanenstadt dürfte nun aber ungleich schwerer werden.

Auch die Drittvertretung des TTV reist heute um 18.30 Uhr zu WRW Kleve und tritt bei der dortigen zweiten Mannschaft an. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Nach dem heutigen Spiel der ersten Reeser Damenmannschaft gegen den TV Dellbrück wird der Abstieg aus der NRW-Liga wohl endgültig feststehen. Das Spiel des Schlusslichts gegen den Tabellenvierten beginnt um 17 Uhr.