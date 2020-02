TuS Haffen-Mehr will die Aufholjagd im Derby starten

Am Niederrhein. Das B-Liga-Schlusslicht erwartet am Freitag um 19.30 Uhr den VfR Mehrhoog. Zuletzt gab es eine 2:3-Niederlage im Test beim Weseler SV.

Am Freitag ab 19.30 Uhr will der TuS Haffen-Mehr die Aufholjagd in der Kreisliga B starten. Dann empfängt das Schlusslicht der Kreisliga B (Gruppe 2), das erst sechs Zähler auf dem Konto hat, den VfR Mehrhoog zum Derby im Paradiesstadion.

Jannik Zelle trifft doppelt

Zuvor absolvierte der TuS noch einen letzten Test beim Weseler SV. Auf dem Ascheplatz im Auestadion gewannen die Gastgeber mit 3:2 (1:1). Jannik Zelle konnte die Gäste zweimal in Führung bringen und den 56-jährigen Ex-Profi Uwe Dignaß im Weseler Tor in der 37. und 48. Minute überwinden. Der Tabellenvierte der Kreisliga C (Gruppe 2) traf durch Egzon Kokolar (43.), Albi Xhemalija (54.) und Sebastian Kilbinger (66.) zum Erfolg.

Mehrere Spieler fehlen

„Bei uns haben mehrere wichtige Spieler gefehlt. Daher sollte man das Ergebnis auf keinen Fall überbewerten. Da unser Platz in den letzten Tagen gesperrt war, war das aber vor allem eine gute Laufeinheit“, erklärte TuS-Coach Dennis Lindemann, der bekanntlich früher selbst beim Weseler SV gekickt hat.

Der neue Trainer hofft, dass sein Team gegen Mehrhoog in Bestbesetzung auflaufen kann, und die zehn Feldspieler und der reaktivierte Torwart Markus Jansen dem Lokalkonkurrenten Paroli bieten werden. Im Hinspiel hatte sich der VfR mit 4:1 durchgesetzt. „Mehrhoog ist sicherlich auch diesmal der Favorit, aber meine Mannschaft ist fit und wird ein anderes Gesicht zeigen als am Dienstag“, so Lindemann.

Vrasselter Reserve mit Remis in Dingden

Der SV Vrasselt II, der ebenfalls in der B-Liga um den Klassenerhalt kämpft, kam in einem Vorbereitungsmatch bei BW Dingden III zu einem 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Noah Singendonk brachte die Blau-Weißen in Führung (28.), die dann in der 37. Minute den Ausgleich beim Zweiten der C-Liga-Gruppe 1 hinnehmen mussten. „Da wir nur einen Auswechselspieler hatten und einige Akteure gespielt haben, die vorher kaum trainiert hatten, war das in Ordnung, wobei wir das Spiel sicherlich auch hätten verlieren können“, lautete das Fazit von SVV-Coach Markus Brucks.

Hüthum reist nach Hünxe

Mit der DJK Hüthum-Borghees (14.) ist am Samstag ab 15 Uhr beim STV Hünxe (9.) noch ein weiteres abstiegsgefährdetes Team in der Kreisliga B bei einem Nachholspiel im Einsatz.