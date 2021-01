Uwe Landman coacht weiterhin die Frauen des SV Rees

Uwe Landman (re.) wird auch in der nächsten Saison für die Fußballfrauen des SV Rees verantwortlich sein.

Rees Der aktuelle Landesliga-Spitzenreiter wird auch in der kommenden Spielzeit auf das Gespann mit Co-Trainer Dirk Eickhoff bauen.

Die Fußballfrauen des SV Rees werden auch in der kommenden Saison von Uwe Landman und Co-Trainer Dirk Eickhoff gecoacht. Das Gespann geht dann beim derzeitigen Spitzenreiter der Landesliga in sein bereits sechstes gemeinsames Jahr. Teammanager Max Awater freut sich über die erneute Zusage der beiden Übungsleiter: "Das ist ja keine richtige Saison. Deshalb war es für alle auch recht schnell klar, dass wir so weitermachen".

In den bislang fünf absolvierten Partien konnten die Grün-Weißen aber voll überzeugen. Alle Auftritte endeten mit einem Dreier, satte 28 Treffer erzielten die Grün-Weißen dabei. "Gerade mit dem Sieg in Lankern hatte ich nicht gerechnet", zeigt sich Awater positiv überrascht über den 5:2-Erfolg beim Mitfavoriten auf die Meisterschaft. Bei Eintracht Emmerich (8:3) und gegen den SV Haldern (3:1) gelangen dem Team außerdem Derbysiege.

Breiterer Kader

"Das breitere Aufgebot hat sich bisher ausgezahlt, fast alle Neuzugänge haben eingeschlagen und wir können auch mal den Ausfall von Leistungsträgerinnen kompensieren", erklärt Awater. Kerstin Neumann beispielsweise überzeuge als Allrounderin und Sarah Otten als Dauerläuferin. "Sarah Schmitz schießt zudem richtig gute Standards", lobt der Teammanager, der davon ausgeht, dass der Kader in der kommenden Saison weitestgehend zusammenbleiben wird.

Deutlicher Vorsprung auf die Verfolger

Auch Verstärkungen hat der Teammanager im Hinblick auf einen möglichen Aufstieg in die Niederrheinliga auf dem Zettel. Sollte zumindest noch die Hinrunde absolviert werden können, hat die Mannschaft um Spielführerin Kira Lamers sicherlich gute Karten, die Führungsposition bis zum Ende zu behaupten. Die Reeserinnen müssten dann in der auf zehn Teams geschrumpften Landesliga-Gruppe noch vier Begegnungen absolvieren. "Wobei wir die meisten schweren Gegner schon hatten", so Awater. GW Lankern als erster Verfolger hat momentan vier Zähler weniger auf dem Konto und zudem schon sechs Partien bestritten.