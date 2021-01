Verband denkt auch über einen Abbruch der Saison nach

Am Niederrhein Der Re-Start muss verschoben werden. Für eine Wertung der Spielzeit muss eine Einfachrunde vollständig absolviert werden.

Die Corona-Pandemie stoppt auch den Tischtennis-Sport seit drei Monaten. Klar ist inzwischen, dass die im Februar angesetzten Mannschaftskämpfe im Bereich des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes nicht ausgetragen werden. Alle Partien im kommenden Monat werden auf einen späteren Zeitpunkt verlegt. Können auch im März die Platten nicht aufgebaut werden, sollen die Spieltage möglichst komplett auf die Wochenenden ab dem 24./25. April verschoben werden. Das teilte jetzt Werner Almesberger, Vorsitzender im Ausschuss für Erwachsenensport im WTTV, den Vereinen mit.

Entscheidung fällt frühestens im März

Sollte allerdings auch nach den Osterferien (29. März bis 10. April) kein Spielbetrieb möglich sein, müsste über einen Abbruch der Spielzeit nachgedacht werden, heißt es von Seiten des WTTV, der sich bereits frühzeitig dazu entschieden hatte, lediglich eine Halbserie durchzuführen. "Wenn die Durchführung dieser einfachen Runde nicht vollständig gelingt, werden wir die Spielzeit 2020/21 für ungültig erklären", unterstreicht Almesberger. Die Entscheidung darüber falle jedoch frühestens im März.

"Wir würden gerne noch die restlichen Partien in dieser Saison absolvieren", sehnt auch Jörn Franken, Mannschaftsführer des NRW-Liga-Teams beim TTV Rees-Groin, die nächsten Duelle herbei. "Der Sport fehlt uns allen sehr". Sein Team, das momentan Tabellensechster ist, müsste noch vier Partien bestreiten, um die erforderliche Einfachrunde abzuschließen.

Aktionen für die Vereinsmitglieder

Um die zahlreichen Vereinsmitglieder in Rees und gerade die Kinder und Jugendlichen auch ohne Sport in der Halle bei Laune zu halten, lassen sich die Verantwortlichen des TTV immer wieder Aktionen einfallen wie virtuelles Training oder ein Tischtennis-Quiz. "Das ist ganz wichtig, damit der Kontakt nicht verloren geht", sagt Jörn Franken.

Erst vier Begegnungen hat GW Wesel-Flüren in der Verbandsliga absolviert und die hat der Aufsteiger allesamt verloren. "Wir würden schon gerne weiter in der Verbandsliga spielen und eine Annullierung der Saison wäre unter den momentanen Voraussetzungen meiner Meinung nach auch die fairste Lösung, aber natürlich werden wir jede Entscheidung akzeptieren", sagt Wolfgang Gerth, die Nummer eins des Teams. "Das Wichtigste ist, dass wir möglichst bald überhaupt wieder spielen können. So eine lange Pause hatte ich noch nie in meiner Tischtennis-Karriere".

Block-Spieltage für Klever Damenteams denkbar

Der Deutsche Tischtennis-Bund hat noch nicht entschieden, wie es in der Dritten Liga und der Regionalliga, in der die Damen-Teams von WRW Kleve aufschlagen, weitergeht. Die Vereine sollen Anfang März neue Informationen erhalten, vorher ist auch noch kein Spielbetrieb geplant. Es wird dabei überlegt, die Saison mit Block-Spieltagen zu beenden. Das bedeutet: Die Klubs sollten an einem Wochenende an einem Ort mehrere Partien austragen.

„Ich halte es für sehr schwierig, so etwas zu organisieren. Es wäre aber einen Versuch wert. Wir könnten mittlerweile aber auch damit leben, wenn die Saison abgebrochen wird. Man darf ja nicht vergessen, dass einige unserer Spielerinnen mittlerweile drei Monate nicht trainiert haben“, sagt Klaus Seipold, Teammanager der WRW-Damen.