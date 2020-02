Veronika Pandzioch löst Ticket zur Deutschen Meisterschaft

Haldern. 14-jährige Kämpferin des JC Haldern holt bei der Westdeutschen Meisterschaft den Vizetitel in der U18. Bruder Alexander siegt in der U15.

Veronika Pandzioch hat es geschafft. Die Sportlerin vom Judo-Club Haldern erreichte bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Frauen U 18 in Herne den zweiten Platz und hat sich damit für die nationalen Titelkämpfe am 1. März in Leipzig qualifiziert.

Der Traum von den Deutschen Meisterschaften erfüllt sich damit gleich im ersten Jahr nach ihrem Altersklassenwechsel. Die elf besten Talente aus NRW traten in der Klasse bis 52 kg an. Mittendrin die 14-jährige Wettkämpferin des Judo-Clubs Haldern, die sich entschlossen und zielstrebig, aber auch mit „Flugzeugen im Bauch“ dem Wettbewerb stellte. Völlig unbegründet, wie das Ergebnis später zeigte.

Souverän ins Finale

Mit einem Freilos in der ersten Runde traf Veronika Pandzioch anschließend auf Leonie Wickert (TSV Bayer 04 Leverkusen). In einem phasenweise ausgeglichenen Zweikampf beschäftigte sie ihre Gegnerin fortwährend und hatte insbesondere im Bodenkampf spürbare Vorteile. Nach zwei Minuten und 14 Sekunden erreichte die Haldernerin mit einem Sieg das Halbfinale.

Die Anspannung löste sich und sie konzentrierte sich auf das, was sie kann. Bente Pankewitz (DJV Yawara Lippstadt) landete bereits nach zehn Sekunden voll auf dem Rücken und Veronika Pandzioch zog ins Finale ein.

Mit Aurelia Hoeps (TSV Hertha Walheim) stand ihr die Meisterin aus dem Bezirk Köln gegenüber. Der Titel glitt ihr allerdings schon nach 59 Sekunden aus der Hand. Ihre Gegnerin konterte geschickt einen Wurfversuch. Am Ende überwog dann aber doch die Freude bei Veronika Pandzioch, es nach Leipzig geschafft zu haben.

Alexander Pandzioch holte den Titel des Westdeutschen Meisters. Foto: JC Haldern

Zudem gingen Alexander Pandzioch und Leroy Hampton vom JC Haldern bei den Westdeutschen Einzelmeisterschaften der U15 in Dormagen auf die Matten. Lio Molzahn musste aus gesundheitlichen Gründen auf den Start verzichten.

Starke Konkurrenz

Für Isabell Wehofen aus dem Trainerstab war klar, dass der JC Haldern auch mit Alexander Pandzioch ein ganz heißes Eisen im Feuer hatte. Er hat schon zahlreiche Erfolge in seinem Judo-Pass, doch der Titel des Westdeutschen Meisters stand noch auf seinem Wunschzettel.

Aber darauf hofften auch 18 weitere Kämpfer in der Gewichtsklasse bis 40 kg. Der erfahrene Judoka ging geradlinig und entschlossen seinen Weg. Nach zwei Ippon-Erfolgen stand er im Halbfinale. Dort benötigte er nur acht Sekunden, um in den Endkampf einzuziehen.

Im Finale konnte sich Alexander Pandzioch, wie auch schon bei den Bezirksmeisterschaften, gegen Kirill Gau (1. JC Mönchengladbach) nach einer Minute und sechs Sekunden per Ippon durchsetzen.

Premiere für Leroy Hampton

Für Leroy Hampton war schon das Erreichen der Westdeutschen Meisterschaften ein besonderer Erfolg. Zum Auftakt gelang ihm ein Ippon-Erfolg nach zwei Minuten und 25 Sekunden gegen Noah Shady (Judo-Vereinigung Siegerland). Gegen den späteren Zweitplatzierten musste er aber eine schnelle Niederlage hinnehmen. Doch Hampton gab nicht auf. In der Trostrunde zeigte er Kampfgeist und Siegeswillen, schaffte es jedoch nicht eine Waza-ari-Wertung des Gegners in der Wettkampfzeit auszugleichen.