Yannik Duesing wechselt vom SV Haldern zu Westfalia Anholt

Paukenschlag in der Fußball-Kreisliga A. Yannik Duesing wird zur kommenden Saison vom SV Haldern zum SC Westfalia Anholt wechseln. „Das ist für uns eine tolle Verstärkung. Ehrlich gesagt sind wir selbst ein wenig überrascht, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Karsten Schmeink, 2. Vorsitzender der Westfalia.

Der 22-Jährige kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück, für den er bereits im Nachwuchsbereich aktiv war. Nach seiner A-Junioren-Zeit bei TuB Bocholt war er 2017 zum SV Haldern gekommen, gehörte dort auf Anhieb zum Stammpersonal beim damaligen Bezirksligisten.

In dieser Kreisliga A-Saison hat der quirlige Offensivakteur noch einmal einen Sprung gemacht, überzeugte mit elf Toren und 13 Assists in 21 Spielen und weckte damit verstärkt auch das Interesse von höherklassigen Vereinen.

Doch Duesing hat die Entscheidung getroffen, in der A-Liga zu bleiben. „Wir haben ihm unser Konzept für die nächsten Jahre vorgestellt, das scheint ihn überzeugt zu haben“, so Schmeink. Für die Lindendörfler, die noch nicht wissen, ob sie in Zukunft in der Kreisliga A oder der Bezirksliga spielen werden, bedeutet der Weggang des Leistungsträgers einen enormen Verlust.

Auch Philipp Bortels bleibt

Mit Duesing rüsten die Anholter ihre Offensivabteilung weiter auf. Zuvor hatte die Westfalia bereits die Rückkehr von Ali El-Abbas vom SV Rees bekannt gegeben und Angreifer Marcel Fernandez Torne verpflichtet, der in Bocholt und Rhede ebenfalls schon höherklassig aktiv war. Außerdem kehrt Jorge Figueiredo vom 1. FC Heelden zurück.

Philipp Bortels wird weiterhin für die Westfalia Tore schießen. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Darüber hinaus hat auch Philipp Bortels seine Zusage geben, trotz zahlreicher Angebote von anderen Clubs über den Sommer hinaus für die Mannschaft von Trainer Thomas Driever zu spielen. In 22 Partien der Saison 2019/20 erzielte der Mittelstürmer 15 Tore. „Philipp ist inzwischen richtig durchgestartet“, freut sich Schmeink, dass auch Bortels weiter Teil des Teams ist und somit aus dem aktuellen Kader sehr wahrscheinlich alle Mann an Bord bleiben.

So gesellt sich zur Westfalia-Offensive mit Matthias Teronde nach wie vor auch der Toptorjäger der vergangenen Jahre. Und mit Lukas Freund will ein talentierter Nachwuchsakteur, der sich im September schwer verletzt hatte und seitdem pausieren musste, bald wieder voll angreifen.

Dass es bei einer solchen Offensivreihe schwer ist, defensive Ziele zu formulieren, ist Karsten Schmeink bewusst. „Unter die ersten fünf Teams wollen wir in der nächsten Saison schon kommen“, erwartet der 2. Vorsitzende eine deutliche Verbesserung zur aktuellen Spielzeit, in der Platz zwölf nicht den Erwartungen entspricht.

Treffen der Isselburger Vereine

Wann die Anholter nach der Corona-Pause zumindest mal wieder auf den Platz können, ist noch nicht klar. „Wir haben uns Anfang der Woche mit allen Isselburger Vereinen zusammengesetzt und werden der Stadt nun ein einheitliches Konzept vorlegen, wie wir die nötigen Vorgaben umsetzen wollen. Danach wird man weitersehen“, erklärt Schmeink. „Unsere Plätze sind jedenfalls in einem Topzustand“. Ein Kunstrasen ist am Pannebäcker momentan kein Thema. „Wir würden uns sicherlich nicht dagegen wehren, eine solche Investition ist derzeit aber nicht realistisch“.