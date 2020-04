Zwei Routiniers des RSV Praest droht das Karriere-Ende

Vor Beginn der Corona-Krise und den Auswirkungen auch auf den Amateurfußball hatte der RSV Praest in der Bezirksliga einen Lauf. Die Schwarz-Gelben blieben in den letzten elf Spielen ungeschlagen, sammelten dabei satte 29 Zähler und schafften sogar den Sprung an die Tabellenspitze. Doch auch in den Emmericher Südstaaten ist es weiterhin ungewiss, wie und ob es zukünftig weitergehen wird.

Zur aktuell am Freitag getroffenen Entscheidung des FVN, dass der Spielbetrieb am Niederrhein über den 19. April hinaus bis auf Weiteres ruhen wird (siehe Text unten), meint RSV-Trainer Roland Kock: „Wir müssten noch elf Spiele absolvieren, da sollte es spätestens Mitte Mai wieder losgehen, wenn man von einem Saisonabschluss Ende Juni ausgeht. Bei den angekündigten 14 Tagen Vorlaufzeit müssten wir also Anfang Mai wieder voll ins Training einsteigen, wobei auch da niemand weiß, wie das aussehen soll. Für alle ist das weiterhin eine sehr schwierige Situation. Es kann keiner was dafür und man muss die Entscheidungen, die getroffen werden, letztendlich akzeptieren. Die Verantwortlichen werden sich genug Gedanken machen und versuchen, jedem gerecht zu werden. Wir müssen jetzt abwarten, an erster Stelle steht die Gesundheit und das muss auch so bleiben.“

Unabhängig ob in dieser Saison der Ball noch rollt oder nicht, laufen am Praester Offenberg die Planungen für die Zeit nach der Krise, auch wenn die Umstände die Verantwortlichen, wie in allen Clubs, vor besondere Herausforderungen stellen.

„Jedem Verein sind aktuell wichtige Einnahmequellen verschlossen, die Fixkosten laufen weiter. Wir haben weder Eintrittsgelder noch Einnahmen am Kiosk oder im Vereinsheim, aber das trifft jeden anderen Club auch“, sagt RSV-Vorsitzender Michael Kühn. „Nichtsdestotrotz planen wir für die nächste Saison und haben mit dem Kader fast komplett verlängert. Wir haben nur noch zwei, drei kleine Fragezeichen“.

Knie und Rücken spielen nicht mit

Unklar bleibt demnach zunächst nur, ob Sezgin Baran und Erdal Dag weiterhin ihre Fußballschuhe am Offenberg schnüren werden. Roland Kock musste bereits in der laufenden Saison häufig auf die Dienste der beiden Kicker verzichten. Auch wenn Baran in der jüngeren Vergangenheit immer mal wieder leichte Laufeinheiten absolvierte, bleibt fraglich, ob das lädierte Knie des Stürmers zukünftig wieder die nötige Stabilität für einen Einsatz auf dem Fußballplatz erlangen wird. Daher droht dem 31-jährigen Linksfuß, der schon mit dem RSV und später beim 1. FC Kleve in der Landesliga kickte und es in dieser Saison bei nur sieben Einsätzen auf fünf Treffer brachte, im schlimmsten Fall das Karriereende.

Erdal Dag (re.) plagt sich mit Rückenbeschwerden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Erdal Dag, der im Sommer 2018 vom SV Rees nach Praest wechselte, hat sich aufgrund andauernder Rückenprobleme einer MRT-Untersuchung unterzogen. Dass der 33-jährige Innenverteidiger zukünftig weiter für den RSV auflaufen wird, ist derzeit ebenfalls eher unwahrscheinlich.

„Zu 95 Prozent wird er wohl nicht mehr ans Fußballspielen kommen. Also kann man leider davon ausgehen, dass die beiden, zwei richtig gute Jungs, uns in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen“, bedauert Kock den drohenden Verlust zweier Leistungsträger.

Positive Entwicklung der jungen Spieler

Dennoch sieht der Praester Übungsleiter seinen Kader für die kommenden Aufgaben weiterhin in der Breite und auch qualitativ gut aufgestellt. Insbesondere das Arbeiten mit den größtenteils jungen Spielern, im letzten Saisonspiel lag der Altersdurchschnitt bei gerade mal knapp 23 Jahren, bereitet dem Coach des Bezirksligisten viel Freude, auch weil die Entwicklung bei den Spielern durchweg positiv war. „Wir haben schon einen richtigen Schritt nach vorne gemacht und den richtigen Weg eingeschlagen“, blickt Kock zurück. „

Dennoch werden die Verantwortlichen beim RSV weiterhin ihre Fühler nach der einen oder anderen Verstärkung ausstrecken, auch mit Blick auf die Langzeitverletzten dieser Saison wie Juri Wolff oder Marvin Schwarz. Hier kann der Linienchef von einem positivem Genesungsverlauf berichten und ist zuversichtlich, was die Einsätze in der kommenden Spielzeit betrifft.

Auch für die Landesliga gerüstet

In welcher Liga der Rasensportverein dann auf Punktejagd gehen wird, ist derzeit aufgrund der besonderen Situation ungewisser denn je. Aber auch für einen möglichen Start in der Landesliga sieht Kock sein Team gerüstet: „Wir stehen nicht umsonst auf Platz eins, auch wenn Mülheim noch ein Spiel weniger hat. Wir haben uns das redlich erarbeitet und wenn man oben steht, dann wollen der Trainer und die Mannschaft die Saison am liebsten zu Ende spielen und dann sehen, was dabei herauskommt“, so der RSV-Coach.