Allein die Teilnahme ist ein großer Erfolg

Dabei sein ist alles – dieses olympische Motto hat sich der Volleyball-Nachwuchs vom TV Eintracht Vogelsang und RE Schwelm zu eigen gemacht. Die Gevelsbergerinnen und Schwelmerinnen waren bei den westdeutschen U16- und U20-Meisterschaften am Start. Für alle drei Mannschaften galt: allein die Qualifikation ist ein riesen Erfolg.

Achter Platz für Gevelsbergerinnen

„Wir können stolz auf unsere Leistung sein“, sagt Gernot Jost, Trainer des TVE Vogelsang. Seine Mädels sicherten sich den achten Platz, „obwohl uns die schwersten Gegner zugelost wurden“, so Jost. In der Gruppe war es der mit drei Jugendnationalspielerinnen bestückte SV BW Aasee. Dazu der Moerser SC. Als die Gruppenphase überraschend gut überstanden war, ging es ins Viertelfinale. Und auch hier: „Wir haben das schwerste Los erwischt“, so Jost, der dies allerdings keineswegs als Jammern gewertet wissen will. Gegen den NRW-Meister PTSV Aachen schlugen sich die TVE-Spielerinnen wacker. Beim 0:2 gab es gleich mehrere Phasen, in denen die Vogelsangerinnen über sich hinaus wuchsen und die Begegnung fast kippten. Überragend gespielt, aber gegen die körperlich größeren Spieler verloren – das war das Fazit aus den Platzierungsspielen gegen Moers und Schwerte. „Dass wir am Ende noch das Lob vom Landestrainer bekommen haben, erhöht unsere Freude über den achten Platz“, so Jost.

Die U16-Spielerinnen aus Schwelm mussten in den fünf Spielen fünf Niederlagen hinnehmen – wenn auch knappe Sätze und Spiele dabei gewesen sind. Mit etwas mehr Fortune wäre vielleicht mehr als der zwölfte und letzte Rang drin gewesen.

Schwelm klassenniedrigstes Team

Voller stolz kehrte die Schwelmer U20-Mannschaft von den Westdeutschen Meisterschaften zurück. „Bei unserer Premiere gelang mit dem neunten Platz das Kunststück, alle gesteckten Ziele zu erreichen“, freut sich Gereon Duwe, der mit Rob Mantsch die Mannschaft trainiert, Betreuerin ist Maren Luthe. Immerhin spielen in Nordrein-Westfalen in dieser Altersklasse 180 Mannschaften. „Diese Leistung ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die besten sechs Mannschaften aus der Zweiten Bundesliga kommen, Aachen gar in der Bundesliga spielt“, so Duwe.

Bereits die Vorrunde zeigte, dass RE Schwelm als krasser Außenseiter in den Ring steigt – so gab es 0:2-Niederlagen gegen Titelverteidiger und späteren Dritten Paderborn mit Spielerinnen des Volleyball-Internates Münster sowie gegen den mit Bundesligaspielerinnen gespickten Geheim-Favoriten und späteren Vize-Meister TSV Bayer Leverkusen. In der Platzierungsrunde um die Ränge neun bis zwölf lief es besser – was die Ergebnisse betrifft. Denn die Leistungen, die die Spielerinnen aufs Parkett brachten, stellte die Trainer ohnehin zufrieden. Zunächst besiegten die Bezirksliga-Spielerinnen die Landesliga-Spielerinnen vom Bayer Dormagen mit 2:1. Gegen die Verbandsliga-Spielerinnen vom TV Gladbeck setzte es ein 1:2. Die Kraft ging am letzten Turniertag allmählich aus. Aufgefrischt durch die Nachts setzte es für die klassenniedrigsten Mannschaft einen überraschenden 2:0-Sieg gegen den ASV Senden, der Spielerinnen aus der NRW-Liga der Jugend sowie aus der Regionalliga in den Reihen hat. Es war ein echtes Endspiel um Platz neun. „Wir haben unser bestes Spiel des Turniers gezeigt und durch eine spektakuläre Leistung gewonnen“, so Gereon Duwe. Den Titel sicherte sich schließlich der RC Borken Hoxfeld.