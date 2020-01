Andreas Sander aus Ennepetal: Zweites Mal Streif-Fünfter

Und wieder der beste Deutsche auf der Streif. Andreas Sander ist wie bereits am Mittwoch auf den fünften Platz gefahren – im Training. Damit hat der 30-jährige Ennepetaler gute Aussichten auf ein gutes Ergebnis in Kitzbühel, wenn der Super G am Freitag um 11.30 und die Abfahrt am Samstag ebenfalls um 11.30 Uhr gestartet ist. ARD und Eurosport berichten live. Trainingsbester am Donnerstag war der der Franzose Johan Clarey.

Indes dürfte der Ennepetaler nicht zu den Favoriten der prestigeträchtigen Rennen gelten. Beispielsweise wird Thomas Dreßen, der vor zwei Jahren die Streif in der Abfahrt überraschend gewann, gehandelt als Sieger und somit als Gewinner des Rekordpreisgeldes von 100.000 Euro. Beim Abschlusstraining jedoch landete der 26-jährige DSV-Fahrer nur auf Platz 48, vermied nur knapp einen Sturz. Dreßen war offenbar über einen Stein gefahren und hatte seine Kante beschädigt. „Ich hatte von oben bis unten keinen Grip“, erzählte Dreßen der Deutschen Presseagentur, dpa.